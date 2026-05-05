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पाकुड़ में वाहन चालक लगा रहे पेट्रोल पंप के चक्कर, सौ रुपये से ज्यादा का नहीं दे रहे पेट्रोल, कई पंप हुए बंद

पाकुड़ में पेट्रोल-डीजल की कमी के कारण ड्राइवरों को परेशानी हो रही है. इस कमी के कारण कई पेट्रोल पंप भी बंद हो गए हैं.

SHORTAGE OF PETROL AND DIESEL
पाकुड़ में कई पेट्रोल पंप बंद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2026 at 4:19 PM IST

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पाकुड़: जिले में बीते दो दिनों से पेट्रोल व डीजल की किल्लत हो गयी है. अधिकांश पेट्रोल पंप पर डीजल व पेट्रोल नहीं हैं तो कुछ पेट्रोल पंप में खासकर बाइक चालकों को सौ रूपये से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है.

अधिक पेट्रोल देने पर मशीन लॉक

पेट्रोल पंप संचालक कैमरे के सामने तो नहीं विस्तार से बता रहे लेकिन ऑफ कैमरा इतना जरूर बताया कि पेट्रोलियम कंपनी द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया है कि बाइक चालकों को 3 लीटर, चार पहिया वाहनों को 20 लीटर एवं भारी वाहनो को 50 लीटर से ज्यादा डीजल व पेट्रोल नहीं देना है और इससे 1 लीटर भी ज्यादा दिया गया तो मशीन लॉक कर दी जाती है.

जानकारी देते बाइक चालक और पेट्रोल पंप संचालक (Etv Bharat)

संचालकों ने बताया कि यह समस्या बीते 20-25 दिनों से उत्पन्न हो गयी है. लेकिन हाल के दिनों में जब से मशीन पेट्रोलियम कंपनी द्वारा लॉक किया जाने लगा तो पेट्रोल व डीजल दिशा निर्देश के अनुसार दिया जाने लगा.

जल्द पेट्रोल और डीजल मिलने की उम्मीद

संचालकों ने बताया कि पेट्रोल डीजल के लिए इंडेंट (ऑर्डर) किया गया है लेकिन पेट्रोलियम कंपनी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते जिले के लगभग 30 पेट्रोल पंप में डीजल और पेट्रोल नहीं हैं. जिसके कारण काफी वाहन चालक परेशान हैं. पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि पेट्रोल-डीजल के लिए कंपनी में इंडेंट किया गया है. उम्मीद है जल्द पेट्रोल तथा डीजल मिल जायेगा. उन्होंने बताया कि कमी के कारण सभी वाहनों को पेट्रोल और डीजल कम दिया जा रहा ताकि किसी को कोई परेशानी न हो.

पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ने वाले हैंः स्थानीय

बता दें कि पेट्रोल नहीं मिलने से पाकुड़ जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों खासकर बाइक व चार पहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी उत्पन्न हो गयी है. कुछ लोगों का कहना है कि कई राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है और अब पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस का दाम बढ़ने वाला है, जिस कारण पेट्रोलियम पदार्थों पर रोक लगायी गयी है ताकि दाम बढ़ने से ऑयल कंपनी मुनाफा कमा सके.

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