अलवर: खाना बनाते समय सिलेंडर में आग, पहली मंजिल से बीच सड़क लाए...आग नहीं बुझी तो नाले में फेंकी टंकी

अलवर: जिले के खेड़ली कस्बे में शुक्रवार को एक मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. आग लगते ही लोग तत्परता दिखाते हुए सिलेंडर को मकान की पहली मंजिल से सड़क पर ले आए और आग बुझाने की कोशिश की. इस कोशिश में कुछ लोग झुलस गए. बीच सड़क आग बुझाने की कोशिश के दौरान दोनों तरफ जाम लग गया. सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली.

खेड़ली थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि कस्बे में आग लगने की सूचना मिली. जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली. सिलेंडर में आग लगने से सड़क पर जाम लग गया. इसे खुलवाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि कस्बे के हिंडौन रोड स्थित मकान में मंजू देवी खाना बना रही थी. तभी सिलेंडर में आग भभक उठी. महिला ने शोर मचाया. इसे सुन नीचे दुकान पर बैठे परिजन ऊपर आए व आग लगे सिलेंडर को घर से बाहर सड़क पर ले गए. परिवार के सदस्य हीरालाल ने बताया कि सड़क पर लाते समय सिलेंडर की आग की लपटों से दुकान का तिरपाल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व कुछ सामान जल गया.

