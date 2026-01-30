ETV Bharat / state

अलवर: खाना बनाते समय सिलेंडर में आग, पहली मंजिल से बीच सड़क लाए...आग नहीं बुझी तो नाले में फेंकी टंकी

आग बुझाने की कोशिश में पांच से छह लोग झुलस गए. वहीं सड़क के दोनों ओर जाम लग गया.

People extinguishing a fire in a gas cylinder in the middle of the road in Alwar.
अलवर में बीच सड़क सिलेंडर में आग बुझाते लोग (ETV Bharat Alwar)
अलवर: जिले के खेड़ली कस्बे में शुक्रवार को एक मकान में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई. गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. आग लगते ही लोग तत्परता दिखाते हुए सिलेंडर को मकान की पहली मंजिल से सड़क पर ले आए और आग बुझाने की कोशिश की. इस कोशिश में कुछ लोग झुलस गए. बीच सड़क आग बुझाने की कोशिश के दौरान दोनों तरफ जाम लग गया. सूचना पर खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली.

खेड़ली थाना अधिकारी विजय कुमार चंदेल ने बताया कि कस्बे में आग लगने की सूचना मिली. जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली. सिलेंडर में आग लगने से सड़क पर जाम लग गया. इसे खुलवाया गया. स्थानीय लोगों ने बताया कि कस्बे के हिंडौन रोड स्थित मकान में मंजू देवी खाना बना रही थी. तभी सिलेंडर में आग भभक उठी. महिला ने शोर मचाया. इसे सुन नीचे दुकान पर बैठे परिजन ऊपर आए व आग लगे सिलेंडर को घर से बाहर सड़क पर ले गए. परिवार के सदस्य हीरालाल ने बताया कि सड़क पर लाते समय सिलेंडर की आग की लपटों से दुकान का तिरपाल, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व कुछ सामान जल गया.

आग नहीं बुझने पर नाले में फेंका: हीरालाल ने बताया, सड़क पर आग बुझाने के प्रयास के बावजूद आग की लपटें तेज होने पर सिलेंडर पर पास में पड़ी मिट्टी डाली गई. इसके बाद सिलेंडर को सामने नाली में फेंका गया. इससे बड़ा हादसा टल गया. आग बुझाने के प्रयास में महेश,आकाश, सोनू सहित पांच से छह लोग झुलस गए. आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जो करीब आधे घंटे बाद पहुंची.

