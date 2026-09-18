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न खाना पकाने की जगह, न बाहर निकलने का रास्ता; कटिहार में बाढ़ के बीच रुला देंगी ये तस्वीरें

कटिहार में बाढ़ से घिरे छोटे मकान में 10 जिंदगियां कैद. खाना नहीं पकता, मुढ़ी खाकर दिन काट रहे लोग. मनिष कुमार ठाकुर की रिपोर्ट

KATIHAR FLOOD
कटिहार में बाढ़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 10:50 AM IST

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कटिहार: बिहार के कटिहार में बाढ़ ने कई गांवों को पानी में डुबो दिया है. अमदाबाद प्रखंड के बबला बन्ना गांव में एक छोटा-सा मकान चारों तरफ से पानी से घिर गया है. इसी मकान में 10 लोग कैद हैं. न बाहर निकलने का रास्ता है, न खाना पकाने की सुविधा और न ही रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का आसान तरीका. बाढ़ ने यहां जिंदगी की रफ्तार पूरी तरह रोक दी है.

गलियां डूबीं, नाव ही एकमात्र सहारा

बबला बन्ना गांव के निचले इलाके में बाढ़ का पानी इस कदर फैल चुका है कि घरों के बीच की गलियां और रास्ते पूरी तरह डूब गए हैं. एक घर से दूसरे घर तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है. इस परिवार के पास टीन से बनी छोटी नाव है, लेकिन हर समय उपलब्ध होना संभव नहीं. ऐसे में 10 सदस्यों वाले परिवार के लिए बाढ़ के बीच दिन काटना बड़ी चुनौती बन गया है.

कटिहार से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

परिवार में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग

घर में महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग समेत कुल 10 लोग रहते हैं. चारों तरफ पानी होने के कारण सामुदायिक किचन तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है. घर में चूल्हा जलाने की स्थिति नहीं है. कभी भूखे रहकर तो कभी सूखा भोजन और भूंजा यानी मुढ़ी खाकर परिवार किसी तरह गुजर-बसर कर रहा है.

पीड़ित परिवार की आपबीती

पीड़ित मो. ऐनूल बताते हैं कि बाढ़ के कारण खाने-पीने की काफी परेशानी हो गई है. कई बार भूखे रहना पड़ता है तो कभी मुढ़ी खाकर ही दिन गुजारना पड़ता है. चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है. घर के चारों ओर पानी ही पानी है. उन्होंने कहा कि परिवार को नाव और राशन की जरूरत है.

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पानी के बीच में फंसी 10 जिंदगियां (ETV Bharat)

"परिवार को नाव और राशन की जरूरत है. अब तक कोई अधिकारी यहां नहीं पहुंचा है और न ही सरकारी सुविधा उनके घर तक पहुंच पाई है."- मो. ऐनूल, पीड़ित

छोटा मकान, बड़ी मजबूरी

बाढ़ के बीच यह छोटा-सा मकान ही परिवार के लिए एकमात्र सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है. एक ही घर में 10 लोगों के रहने के कारण जगह बेहद कम है. बारिश और जमा बाढ़ के पानी के बीच परिवार पानी उतरने का इंतजार कर रहा है. खाने की समस्या के साथ पीने के पानी और शौचालय की समस्या भी परेशानी बढ़ा रही है. बाढ़ का पानी शौचालय को भी घेर चुका है, जिससे महिलाओं और बच्चों के लिए मुश्किल और बढ़ गई है.

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बाढ़ से घिरा छोटा मकान (ETV Bharat)

समाजसेवी ने बताई पीड़ा

स्थानीय समाजसेवी शेख मसौवर ने परिवार की स्थिति को बेहद पीड़ादायक बताया. उन्होंने कहा कि बाढ़ के पानी में इस तरह 10 लोगों का फंसा होना चिंता की बात है. उनके स्तर से पहले परिवार को सूखा राशन उपलब्ध कराया जा चुका है और आगे भी यथासंभव मदद करने की बात कही.

"10 लोगों का परिवार बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है. संबंधित अधिकारियों को परिवार की स्थिति से अवगत करा दिया गया है."-शेख मसौवर, स्थानीय समाजसेवी

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महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी फंसे (ETV Bharat)

गंगा का जलस्तर घट रहा, राहत की उम्मीद

अब गंगा के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जो राहत की उम्मीद जगा रही है. लेकिन बबला बन्ना के इस परिवार के लिए संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. पानी भले ही धीरे-धीरे उतर रहा हो, मगर घर में जमा परेशानियां अभी जस की तस हैं.

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गलियां डूबीं, नाव ही एकमात्र सहारा (ETV Bharat)

जिंदगी बची, जरूरतें अधूरी

चारों तरफ पानी बीच में एक छोटा-सा घर और उस घर में 10 जिंदगियां. भूख लगी तो भूंजा, रास्ता चाहिए तो टीन की नाव और राहत की उम्मीद में टकटकी लगाए परिवार. बाढ़ की यह तस्वीर सिर्फ पानी की मार नहीं दिखाती, बल्कि उस बेबसी को भी सामने लाती है, जहां जिंदगी तो बची है, लेकिन जिंदगी की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है.

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