हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में दो की मौत, शादी समारोह से घर लौट रहे थे सभी
हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. सभी लोग शादी से वापस अपने घर लौट रहे थे.
Published : April 27, 2026 at 11:07 AM IST
हजारीबागः जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डेमोटांड़ में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. पूरा परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने पटना गया था. लौटने के क्रम में यह घटना घटी है. पूरा परिवार रांची बीआईटी का रहने वाला है.
घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया
हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मल सिंह ढाबा के आगे सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है. मृतकों में चंदन कुमार और उसकी मां विद्या देवी शामिल हैं. मृतक चंदन कुमार की पत्नी अंकिता देवी और उसके पिता महावीर प्रसाद गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका प्रारंभिक इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया गया फिर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया.
परिवार पटना से रांची लौट रहा था
मृतक के पड़ोसी विशाल कुमार ने बताया कि परिवार पटना शादी समारोह में शामिल होने गया था. बीती रात यानी रविवार को समारोह समाप्त होने के बाद परिवार वापस अपने घर रांची बीआईटी लौट रहा था.
गाड़ी की स्पीड अधिक बताई जा रही है
उन्होंने बताया कि हो सकता है कि झपकी लेने के कारण यह घटना घटी हो. उनकी कार सड़क किनारे खड़े हाईवा से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घटना में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है, जिसे देखकर लग रहा है गाड़ी काफी अधिक रफ्तार में थी.
शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में जुट गई है. पीड़ित परिवार को घटना की जानकारी दी गई है:- रौशन कुमार, थाना प्रभारी
ये भी पढ़ें-
मौत की घाटी का क्या है रहस्य, क्यों हो रही है दनुआ घाटी लाल, जानें प्रशासन का क्या है प्लान
दनुआ घाटी दुर्घटना में 6 की मौत, एक ही परिवार के थे पांच सदस्य, शादी में शामिल होने जा रहे थे सभी
पलामू में नेशनल हाइवे पर हाइवा ने स्कूल बस को मारी टक्कर, हादसे में खलासी की मौत, बाल बाल बचे बच्चे