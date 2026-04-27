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हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में दो की मौत, शादी समारोह से घर लौट रहे थे सभी

हजारीबागः जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत डेमोटांड़ में सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई. वहीं दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. पूरा परिवार शादी समारोह में हिस्सा लेने पटना गया था. लौटने के क्रम में यह घटना घटी है. पूरा परिवार रांची बीआईटी का रहने वाला है.

घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया

हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मल सिंह ढाबा के आगे सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है. मृतकों में चंदन कुमार और उसकी मां विद्या देवी शामिल हैं. मृतक चंदन कुमार की पत्नी अंकिता देवी और उसके पिता महावीर प्रसाद गंभीर रूप से घायल हैं. जिनका प्रारंभिक इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में किया गया फिर बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया.

परिवार पटना से रांची लौट रहा था

मृतक के पड़ोसी विशाल कुमार ने बताया कि परिवार पटना शादी समारोह में शामिल होने गया था. बीती रात यानी रविवार को समारोह समाप्त होने के बाद परिवार वापस अपने घर रांची बीआईटी लौट रहा था.

गाड़ी की स्पीड अधिक बताई जा रही है