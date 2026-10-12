भाजपा का मिलन समारोह, कई दलों के नेताओं ने थामा दामन
रांची में भाजपा द्वारा 'मिलन समारोह' आयोजित किया गया जिसमें कई लोगों ने BJP जॉइन की. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट
Published : October 12, 2026 at 8:59 PM IST
रांचीः राज्य में भलें ही चुनावी मौसम ना हो मगर राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पाला बदलने का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है. सोमवार को भाजपा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. भाजपा में शामिल होने वालों में पूर्व विधायक शमशेर सिंह की पूत्रवधु परिंदा सिंह, बरकट्ठा की नेत्री कुमकुम देवी और खगेन महतो आदि शामिल हैं.
बाबूलाल मरांडी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेताओं कि मौजूदगी में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस मिलन समारोह में सरायकेला, हजारीबाग, बोकारो एवं जमशेदपुर जिला के विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवी शामिल हुए. पार्टी की ओर से आयोजित मिलन समारोह कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सभी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई.
संगठन और मजबूत होगाः बाबूलाल मरांडी
इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी में शामिल होने वाले कई नेता जनसंघ और भाजपा से जुड़े परिवारों की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए ये कोई नए सदस्य नहीं, बल्कि अपने परिवार में वापस आए सदस्य हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि इनके जुड़ने से संगठन मजबूत होगा और भाजपा की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. मरांडी ने कहा कि भाजपा का मूलमंत्र सेवा और अंत्योदय (अंतिम व्यक्ति का उदय) है.
सबको लाभ पहुंचाना पार्टी का लक्ष्यः बाबूलाल मरांडी
जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों और अंत्योदय के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना पार्टी का लक्ष्य है. उन्होंने कहा कि देशभर में चल रहे सेवा संकल्प अभियान से प्रेरित होकर लोग संगठन से जुड़ रहे हैं.
सब साथ मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगेः बाबूलाल मरांडी
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एतिहासिक कार्यकाल का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, तीन तलाक के खिलाफ कानून, आधारभूत संरचना के विस्तार, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और गरीबों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं को केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में गिनाया. उन्होंने कहा कि आवास, मुफ्त राशन, शौचालय और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तक सरकारी सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है. इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि आप सभी लोग पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे और 2029 में राज्य में भाजपा की सरकार बनाने में अपनी भूमिका को निभाएंगे.
भाजपा के साथ बनी रहेगी प्रतिबद्धताः परिंदा सिंह
भाजपा में शामिल हुए खगेन महतो ने कहा कि वे भाजपा और जनसंघ के नेता हिकिम चंद्र महतो के परिवार से आते हैं उनकी रग-रग में ही भाजपा है. आज भाजपा के झंडे के नीचे आकर गर्व की अनुभूति हो रही है. उन्होंने कहा कि जबतक जीवित हूं, भाजपा संगठन के लिए काम करूंगा.
इस मौके पर भाजपा में शामिल हुई झारखंड़ के दिग्गज नेता समरेश सिंह की बहू परिंदा सिंह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों, सिद्धांतों और राष्ट्रहित में लिए गए संकल्पों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं. उन्हीं संकल्पों को धरातल पर उतारते हुए राष्ट्रीय एकता, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण को केंद्र में रखकर देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास हो रहा है.
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी संकल्पित होकर इसी दिशा में काम कर रहे हैं. मैं भी इसी विचारधारा तथा सेवा के संकल्प को लेकर संगठन के लिए काम करूंगी.
अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगीः कुमकुम देवी
बरकट्ठा की नेता कुमकुम देवी ने कहा कि यह भाजपा का कार्यालय हमारे लिए मंदिर के समान है, भाजपा मेरा परिवार है. मैं चाहूंगी कि मेरी अर्थी भी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए निकले. राज्य की स्थिति भयावह है. पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगी. बिमल बैठा ने कहा कि जब तक शरीर में रक्त है तब तक भाजपा की नीति सिद्धांत से जुड़ा रहूंगा और भाजपा को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए काम करूंगा.
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