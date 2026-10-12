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भाजपा का मिलन समारोह, कई दलों के नेताओं ने थामा दामन

रांची में भाजपा का मिलन समारोह ( Etv Bharat )

रांचीः राज्य में भलें ही चुनावी मौसम ना हो मगर राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पाला बदलने का सिलसिला जरूर शुरू हो गया है. सोमवार को भाजपा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. भाजपा में शामिल होने वालों में पूर्व विधायक शमशेर सिंह की पूत्रवधु परिंदा सिंह, बरकट्ठा की नेत्री कुमकुम देवी और खगेन महतो आदि शामिल हैं.

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