यमुनानगर में हरियाणा रोडवेज बस और कार के बीच टक्कर, कई लोग घायल

5 दिन के भीतर यमुनानगर में रोडवेज की दूसरी बस हादसे की शिकार हो गई.

Road Accident In Yamunanagar
हरियाणा रोडवेज बस और कार के बीच टक्कर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 10, 2025 at 7:56 PM IST

2 Min Read
यमुनानगर: एक बार फिर हरियाणा रोडवेज की बस हादसे का शिकार हुई है. रोडवेज की बस ने तेज रफ्तार कार को टक्कर मार दी. हादसे में कार में सवार कई यात्रियों को चोट आई है. घायलों को नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इससे पहले 6 नवंबर को प्रताप नगर में हरियाणा रोडवेज की बस ने छात्राओं को कुचल दिया था जिसमें एक छात्रा की मौत हुई थी जबकि पांच जख्मी हुए थे.

हरियाणा रोडवेज बस और कार के बीच टक्कर (Etv Bharat)

कार चालक सहित 5 लोग घायलः यमुनानगर में हरियाणा रोडवेज की बस से 5 दिन के भीतर दूसरा सड़क हादसा हुआ है. हादसा बिलासपुर-प्रतापनगर मार्ग पर हुआ . इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है जबकि बस में सवार 4 यात्रियों को भी चोट आई है, जिन्हें नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसा इतना जबरदस्त था की टक्कर लगने के बाद कार विपरीत दिशा में मुड़ गई और उसके परखच्चे उड़ गए.

डायल 112 ने जाम कराया क्लीयरः आनन फानन में बस के कंडक्टर ने घायल यात्रियों और कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया. इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया. डायल 112 के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे उन्होंने ट्रैफिक को बहाल कराया. रोडवेज के ड्राइवर प्रवेश कुमार ने बताया कि "कार की स्पीड ज्यादा थी जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है." पुलिसकर्मी कंवरपाल ने बताया कि "हमें सूचना मिली थी कि एक हादसा हुआ है. हम मौके पर पहुंचे ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है." घायल महिला सुनीता ने बताया कि "अचानक से झटका लगा और हादसे में मेरे सिर में चोट लगी है.

HARYANA ROADWAYS
हरियाणा में सड़क हादसा
सड़क हादसे में कई लोग घायल
ROAD ACCIDENT IN YAMUNANAGAR

