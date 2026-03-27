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बिहार में अपराधियों का तांडव! एक रात में तीन थाना क्षेत्रों में गोलीबारी, मौलाना समेत तीन गंभीर

सिवान: बिहार के सिवान जिले में एक ही रात में तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं. लगातार हुई इन घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इन तीनों घटनाओं में एक मौलाना समेत तीन लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी मामलों में जांच जारी है.

रघुनाथपुर में इमाम पर हमला: पहली और सबसे गंभीर घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पंजवार गांव में हुई. यहां मौलाना महमूदुल हसन, जो एक मस्जिद के इमाम होने के साथ-साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बीती रात करीब साढ़े दस बजे अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान घात लगाए एक अज्ञात युवक ने उन पर फायरिंग कर दी.

इमाम की हालत गंभीर: गोली लगते ही इमाम गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए पटना रेफर कर दिया है.

आंदर के गरार गांव में युवक को मारी गोली: दूसरी घटना आंदर थाना क्षेत्र के गरार गांव में सामने आई. यहां अपराधियों ने पंकज यादव को निशाना बनाते हुए गोली चला दी. गोली लगने से वह घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.