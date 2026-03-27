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बिहार में अपराधियों का तांडव! एक रात में तीन थाना क्षेत्रों में गोलीबारी, मौलाना समेत तीन गंभीर

सिवान में एक रात में तीन थाना क्षेत्रों में गोलीबारी की घटना सामने आई है. इमाम समेत तीन घायल, एक गिरफ्तार. जानें पूरा मामला.

firing in Siwan
सिवान में गोलीबारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 27, 2026 at 11:56 AM IST

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सिवान: बिहार के सिवान जिले में एक ही रात में तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं. लगातार हुई इन घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. इन तीनों घटनाओं में एक मौलाना समेत तीन लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी मामलों में जांच जारी है.

रघुनाथपुर में इमाम पर हमला: पहली और सबसे गंभीर घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के पंजवार गांव में हुई. यहां मौलाना महमूदुल हसन, जो एक मस्जिद के इमाम होने के साथ-साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, बीती रात करीब साढ़े दस बजे अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान घात लगाए एक अज्ञात युवक ने उन पर फायरिंग कर दी.

इमाम की हालत गंभीर: गोली लगते ही इमाम गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत सिवान सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए पटना रेफर कर दिया है.

आंदर के गरार गांव में युवक को मारी गोली: दूसरी घटना आंदर थाना क्षेत्र के गरार गांव में सामने आई. यहां अपराधियों ने पंकज यादव को निशाना बनाते हुए गोली चला दी. गोली लगने से वह घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.

बड़हरिया में आपसी रंजिश ने लिया हिंसक रूप: तीसरी घटना बड़हरिया थाना क्षेत्र के लकड़ी दरगाह की है, जहां पुरानी आपसी रंजिश के कारण दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी हो गई. इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निजाम मियां को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से एक पिस्टल और एक खोखा भी बरामद किया गया है, जिससे घटना की पुष्टि हुई है.

पुलिस की कार्रवाई तेज: जिले के पुलिस अधीक्षक पुरन कुमार झा ने तीनों घटनाओं की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि सभी मामलों की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

"जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."-पुरन कुमार झा, पुलिस अधीक्षक

लगातार हुई इन घटनाओं से स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है. लोग पुलिस से जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके.

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