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शादी में शामिल होने जा रही बस पलटी, 20 घायल, एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, चालक फरार

रांचीः राहे थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. शादी समारोह में शामिल होने जा रही यात्रियों से भरी बस दुलमी गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बस में सवार महिलाएं और बच्चे चीख-पुकार करने लगे. दुर्घटना में करीब 20 लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है. प्राथमिक उपचार के बाद पांच घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है.

दुलमी गांव के पास हुआ हादसा

संकट मोचन बस (नंबर JH01AU-4949) राहे थाना क्षेत्र के डोमांडी गांव से सोनाहातू थाना क्षेत्र के कोड़ाडीह गांव जा रही थी. बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे, जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. इसी दौरान दुलमी गांव के पास अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे पलट गई.

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

बस पलटते ही यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. खासकर महिलाएं और बच्चे जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगे. आसपास के ग्रामीण आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे और बस में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. कई घायलों को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया.

समय पर नहीं पहुंची एंबुलेंस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद काफी देर तक एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंची. घायल सड़क किनारे दर्द से कराहते रहे और परिजन एंबुलेंस का इंतजार करते रहे. स्थिति को देखते हुए सोनाहातू पुलिस ने खुद मोर्चा संभाला और अपनी गाड़ियों से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनाहातू पहुंचाया.