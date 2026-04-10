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बिहार में शराब पार्टी करते बिजली विभाग के इंजीनियर समेत 6 गिरफ्तार, देसी राइफल और नगदी बरामद

बक्सर में पुलिस ने शराब पार्टी का भंडाफोड़ किया. बिजली विभाग के इंजीनियर समेत 6 गिरफ्तार, देसी राइफल, नगदी और विदेशी शराब बरामद. पढ़ें खबर-

BUXAR NEWS
बक्सर में इंजीनियर गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 10:33 AM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में ड्राई स्टेट की सच्चाई एक बार फिर सामने आ गई है. ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने रात के अंधेरे में चल रही हाई-प्रोफाइल शराब पार्टी का भंडाफोड़ किया. इस कार्रवाई में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कनीय विद्युत अभियंता समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया. मौके से अवैध देसी राइफल, भारी नगदी और विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद हुई हैं.

इलाके की घेराबंदी कर हुई छापेमारी: पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य को गुप्त सूचना मिली थी कि ब्रह्मपुर चौराहा के पास एक कमरे में कुछ लोग शराब पार्टी कर रहे हैं और उनके पास हथियार भी हो सकता है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी. रात के अंधेरे में अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

बिजली विभाग का इंजीनियर निकला मुख्य खिलाड़ी: गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कनीय विद्युत अभियंता अमित कुमार राय भी शामिल हैं. अन्य आरोपी रामेश्वरनाथ तिवारी, सुधांशु रंजन, अमित कुमार पांडेय, संजय साह और प्रियांशु मिश्रा हैं. जांच में पता चला कि कुछ आरोपी मौके पर शराब पी रहे थे. पुलिस ने कमरे से विदेशी शराब की कई बोतलें जब्त की.

देसी राइफल और 1.15 लाख नगदी बरामद: छापेमारी के दौरान पुलिस को अवैध कंट्रीमेड देसी राइफल, 1 लाख 15 हजार रुपये नकद और विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद हुईं. पुलिस अब इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि राइफल किसकी थी और उसे वहां किस उद्देश्य से रखा गया था. बरामद नगदी और शराब की मात्रा ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है.

आधा दर्जन आरोपी सलाखों के पीछे: पुलिस ने सभी छह आरोपियों को हिरासत में लेकर थानाध्यक्ष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है. सभी आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एसपी शुभम आर्य ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए कहा कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

एसपी का सख्त संदेश- कोई भी बख्शा नहीं जाएगा: एसपी शुभम आर्य ने स्पष्ट कहा कि पुलिस हर पहलू की गहन जांच कर रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार में कानून का राज है और कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ने की हिम्मत न करे. ब्रह्मपुर की इस घटना ने स्थानीय स्तर पर काफी चर्चा पैदा कर दी है और लोग पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर रहे हैं.

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ENGINEER ARRESTED FOR LIQUOR PARTY
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