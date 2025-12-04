ETV Bharat / state

महिला की मौत के बाद लोगों में दहशत, जहरीली गैस रिसाव से पीड़ित दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती

धनबाद गैस रिसाव के बाद से लोग दहशत में है. लोग सुरक्षित जगह पर बसाने की मांग कर रहे हैं.

many-people-hospitalised-due-to-toxic-gas-leak-in-dhanbad
अस्पताल में मौजूद परिजन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद: बीसीसीएल पीबी एरिया के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला, 5 नम्बर समेत कई इलाके घनी आबादी वाला है. जहां बसे लोगों के ऊपर जहरीली गैस रिसाव के कारण मौत का साया मंडराने लगा है. जहरीली गैस रिसाव के कारण दर्जनों लोग की स्थिति बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसमें से बुधवार की रात एक महिला की मौत हो गई. जिसके बाद से लोगों में भय और आक्रोश हैं. लोग प्रशासन से सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग कर रहें हैं.

जानकारी देते स्थानीय और विधायक (Etv Bharat)

गेैस रिसाव के बाद भर्ती महिला की मौत

राजपूत बस्ती के रहने वाले सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि पिछले तीन दिनों से जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है. दर्जनों लोग जहरीली गैस की चपेट में आ गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. विकास ठाकुर की 26 वर्षीय पत्नी प्रियंका देवी को तबियत बिगड़ने पर एसएनएमएमसीएच में भर्ती कराया गया था. जहां बुधवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है.

उन्होंने बताया कि विकास की पत्नी अपने घर पर थी. दरवाजा अंदर से बंद था. काफी शोरगुल करने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दिया गया. जब अंदर जाकर देखा तो वह बेसुध अवस्था में मिली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां बुधवार को उसकी मौत हो गई. उन्होंने कहा कि जहरीली गैस के कारण ही प्रियंका की मौत हुई है. बीसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है.

पुनर्वासित नहीं कराने पर होगा उग्र आंदोलन

उन्होंने कहा कि अगर जहरीली गैस की वजह से उस जगह पर लोगों का रहना ठीक नहीं है तो BCCL और प्रशासन को उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की जरूरत है. यह इलाका करीब 10 हजार की घनी आबादी वाला है. प्रशासन के तरफ से घोषणा कराई जा रही है, लेकिन लोग तुरंत शिफ्टिंग की मांग कर रहे हैं. हमें व्यवस्थित तरीके से पुनर्वासित करने की जरूरत है. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

वहीं, सोलडी देवी ने कहा कि गैस रिसाव के कारण बच्चे और बड़े बीमार हो रहे हैं. प्रियंका देवी की मौत के बाद से लोग दहशत में हैं. वहीं विधायक राज सिन्हा ने कहा कि इलाके में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है. गैस से प्रभावित दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती है. डीसी से बातचीत हुई है. उन्होंने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है.

सीओ विकास आनंद ने कहा कि गैसा रिसाव को लेकर इलाके में अनाउसमेंट कराया जा रहा है. सुरक्षित स्थान पर दो शिवर लगाए गए हैं. जहां खाने-पीने और लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है. लोगों से शिविर में जाने की अपील की जा रही है. अस्पताल में एक महिला की मौत हुई है. शव का पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो सकेगा कि मौत की वजह क्या है. बीसीसीएल की टीम इलाके का मुआयना कर रही है. गैस रिसाव को तत्काल बंद करने की कार्रवाई बीसीसीएल की तरफ से की जा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों को जान माल की सुरक्षा जिला प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: धनबाद में जहरीली गैस का रिसाव, दर्जनों लोग बीमार, जांच के लिए पहुंची टीम

धनबाद में माइंस के अंदर कर्मी की मौत पर परिजनों का हंगामा, कंपनी प्रबंधन ने नौकरी और मुआवजा का एलान किया

बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग साइट से निकल रही आग और जहरीली गैस, लोगों में दहशत

TAGGED:

धनबाद में जहरीली गैस रिसाव
GAS LEAK IN DHANBAD
DHANBAD
धनबाद में गैस रिसाव
DHANBAD GAS LEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.