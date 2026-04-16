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टिहरी में शादी समारोह में फूड प्वॉइजनिंग का कहर, 30 से 35 लोग पड़े बीमार, कई अस्पताल में भर्ती

टिहरी: डरसाल गांव में शादी समारोह के बाद फूड प्वॉइजनिंग से कई लोग बीमार पड़ गए. जिनमें 35 मरीजों को जिला अस्पताल बौराड़ी में भर्ती करवाया गया. जहां उनका उपचार किया गया, तो कई लोगों का जारी है. जबकि, कुछ लोग ऋषिकेश, देहरादून और चंबा में इलाज करा रहे हैं. इसके पीछे डरसाल गांव की एक शादी समारोह में पानी या भोजन में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है.

डरसाल गांव में मेहंदी फंक्शन के बाद बीमार पड़े लोग: जानकारी के मुताबिक, बीती 13 अप्रैल की रात डरसाल गांव के एक होटल में शादी समारोह के तहत मेहंदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था. जहां भोजन करने के बाद कुछ लोग उसी रात बीमार हो गए. जबकि, 14 अप्रैल की सुबह तक कई अन्य लोगों की तबीयत बिगड़ गई. स्थिति बिगड़ने पर मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल बौराड़ी ले जाया गया. जबकि, कुछ लोग चंबा, ऋषिकेश और देहरादून में भी उपचार करा रहे हैं.

डरसाल गांव के ग्राम प्रधान बुद्धि प्रसाद भट्ट ने बताया कि हमारे यहां होटल में शादी का समारोह रखा गया था. बीती 13 अप्रैल को मेहंदी थी. जिसमें लोगों ने खाना खाया और कुछ लोगों को रात में दिक्कत हुई. जिस पर उन्होंने सामान्य तबीयत खराब होने की बात समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन 14 अप्रैल की सुबह जब लोग खाना खाकर घर को जाने लगे, उस समय काफी लोग बीमार होने लगे.