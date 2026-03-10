ETV Bharat / state

नैनीताल में 13 से 15 मार्च को होगा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, साहित्य और फिल्म जगत की जुटेंगी कई हस्तियां

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में साहित्यकारों का मेला लगने जा रहा है. 13 से 15 मार्च तक चरखेत में नैनीताल साहित्य सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा. साहित्य सम्मेलन में देशभर के साथ से साहित्य और फिल्म जगत से जुड़े लोग प्रतिभागी करेंगे. इसके अलावा कई साहित्यकार विदेश से भी प्रतिभागी करेंगे.

सेलिंग विद स्टोरीज थीम के साथ आयोजित यह महोत्सव साहित्य, सिनेमा, इतिहास, संगीत और संस्कृति के विविध रंगों मे रंगी नजर आएगी. पिछले वर्ष आयोजित पहले संस्करण की सफलता और व्यापक सराहना के बाद इस बार फेस्टिवल को और अधिक भव्य और व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है. महोत्सव में साहित्य के साथ-साथ सिनेमा, संगीत, फोटोग्राफी, इतिहास, यात्रा लेखन, जेंडर विमर्श और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चाएं होंगी. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया से जॉन जुबरिस्की, प्रो. पुष्पेश पंत और शाहिद सिद्दीकी इतिहास और संस्कृति से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे.

वहीं फिल्म जगत से इम्तियाज अली, नागेश कुकुनूर और विभुपुरी सिनेमा की बारीकियों पर चर्चा करेंगे. प्रसिद्ध पौराणिक कथाविद देवदत्त पट्टनायक और अल्का पांडे, अर्थशास्त्री और लेखक गुरचरण दास, साहित्यकार जैरी पिंटो, अमिताभ बागची और अशोक पांडे जैसे वक्ता भी विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे. इसके अलावा सुहेल सेठ और सुभाषिनी अली समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.