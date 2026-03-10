नैनीताल में 13 से 15 मार्च को होगा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, साहित्य और फिल्म जगत की जुटेंगी कई हस्तियां
सरोवर नगरी नैनीताल में लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. कार्यक्रम में तमाम हस्तियां शामिल होंगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 10, 2026 at 7:44 AM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में साहित्यकारों का मेला लगने जा रहा है. 13 से 15 मार्च तक चरखेत में नैनीताल साहित्य सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा. साहित्य सम्मेलन में देशभर के साथ से साहित्य और फिल्म जगत से जुड़े लोग प्रतिभागी करेंगे. इसके अलावा कई साहित्यकार विदेश से भी प्रतिभागी करेंगे.
सेलिंग विद स्टोरीज थीम के साथ आयोजित यह महोत्सव साहित्य, सिनेमा, इतिहास, संगीत और संस्कृति के विविध रंगों मे रंगी नजर आएगी. पिछले वर्ष आयोजित पहले संस्करण की सफलता और व्यापक सराहना के बाद इस बार फेस्टिवल को और अधिक भव्य और व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है. महोत्सव में साहित्य के साथ-साथ सिनेमा, संगीत, फोटोग्राफी, इतिहास, यात्रा लेखन, जेंडर विमर्श और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चाएं होंगी. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया से जॉन जुबरिस्की, प्रो. पुष्पेश पंत और शाहिद सिद्दीकी इतिहास और संस्कृति से जुड़े विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे.
वहीं फिल्म जगत से इम्तियाज अली, नागेश कुकुनूर और विभुपुरी सिनेमा की बारीकियों पर चर्चा करेंगे. प्रसिद्ध पौराणिक कथाविद देवदत्त पट्टनायक और अल्का पांडे, अर्थशास्त्री और लेखक गुरचरण दास, साहित्यकार जैरी पिंटो, अमिताभ बागची और अशोक पांडे जैसे वक्ता भी विभिन्न सत्रों में भाग लेंगे. इसके अलावा सुहेल सेठ और सुभाषिनी अली समसामयिक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे.
ताइवान से आने वाली लेखिका ऋचा एस. मुखर्जी स्त्री विमर्श और व्यंग्य लेखन पर चर्चा करेंगी, जबकि कंटेंट क्रिएटर सबा उर्दू भाषा के सौंदर्य पर विशेष कार्यशाला आयोजित करेंगी. स्थानीय संस्कृति और लोककथाओं को भी मंचफेस्टिवल में कुमाऊं की प्रसिद्ध लोककथा “राजुला-मालूशाही” पर भी चर्चा होगी, जिससे स्थानीय संस्कृति और परंपरा को राष्ट्रीय मंच मिलेगा. कार्यक्रम में पैनल चर्चाओं के साथ संगीत, नृत्य और युद्ध कला की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी.
महोत्सव मे प्रसिद्ध कलाकार बी. बालसाई बांसुरी वादन प्रस्तुत करेंगे, जबकि वी. सृजना और कीर्ति श्री कलरीपयट्टू और भरतनाट्यम पर आधारित प्रस्तुति ‘त्रिशक्ति’ पेश करेंगी. इसके अलावा नैनीताल का रॉक बैंड “लाइफ ऑन लोन” भी अपनी प्रस्तुति देगा. महोत्सव लेखनी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, फेस्टिवल के मार्गदर्शक प्रसिद्ध लेखक, चिंतक और फूड क्रिटिक प्रो. पुष्पेश पंत हैं. उनके मार्गदर्शन में यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेखकों, कलाकारों और विचारकों को एक मंच पर लाने का प्रयास करेगा.
