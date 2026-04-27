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गोलगप्पा खाने से बीमार हुए थे 42 लोग, देर रात डीसी पहुंचे गांव, मरीजों से की मुलाकात

गिरिडीह: सदर प्रखंड के कुम्हरगड़िया एवं बजटो में गोलगप्पा खाने से बीमार हुए लोगों का हाल देर रात तक डीसी रामनिवास यादव लेते रहे. रात में ही डीसी के साथ एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के साथ एसडीपीओ जीतबाहन उरांव गांव पहुंचे. यहां घरों में जिन मरीजों का इलाज चल रहा था, उन सभी लोगों के घरों पर डीसी पहुंचे और मुलाकात की. साथ में आए चिकित्सक को डीसी ने आवश्यक निर्देश दिए. वहीं, ग्रामीणों को समझाया कि गर्मी के दौरान किस तरह का परहेज करना है और कैसे बचाव करना है.

पालमो का रहने वाला है गोलगप्पा विक्रेता

डीसी ने ग्रामीणों से बातचीत की तो यह साफ हुआ कि गोलगप्पा बेचने वाला पालमो गांव का निवासी है. वह आए दिन इस गांव में आता रहता है. शनिवार को भी गोलगप्पा बेचने आया. पहले पहर में जिसने गोलगप्पा खाया उसकी तबियत ठीक रही. लेकिन दूसरे पहर में गोलगप्पा खाने वालों की तबियत बिगड़ने लगी.

ग्रामीणों ने बताया कि रविवार सुबह से ही लोगों की तबियत ज्यादा खराब होने लगी थी. लोगों ने पहले गांव में ही इलाज शुरू किया. दोपहर के बाद जब ज्यादा लोगों की तबियत बिगड़ने लगी तो यहां के प्रबुद्ध लोग एक्टिव हुए. जिसके बाद लोगों को सदर अस्पताल ले जाया जाने लगा.

एम्बुलेंस की शिकायत को डीसी ने लिया गंभीरता से

गांव पहुंचे डीसी के समक्ष ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की भी शिकायत की. ग्रामीणों ने बताया कि 108 में फोन करने के बाद एम्बुलेंस काफी देर से पहुंचा और इसके बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर एक साथ कई मरीजों को ले जाने को तैयार ही नहीं थे. ऐसे में निजी वाहन से मरीजों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया. डीसी ने इस मामले को भी गंभीरता से लिया.

मृतक के प्रति व्यक्त की संवेदना

यहां लोगों ने डीसी से मृतक बच्चे के परिजनों के लिए मुआवजा की मांग रखी. ऐसे में डीसी ने मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि जो भी संभव होगा वह मदद की जाएगी. उन्होंने कहा कि पूरा प्रशासन ग्रामीणों के साथ है.