कोटा में गोलगप्पे खाने से 85 लोग बीमार, 12 को किया अस्पताल में भर्ती
चिकित्सा विभाग की फूड सेफ्टी की टीम ने गांव का दौरा का खाद्य सामग्री और पानी का सैंपल जांच के लिए लिया.
Published : July 15, 2026 at 4:14 PM IST
कोटा: जिले के सीमलिया इलाके के पोलाई खुर्द गांव में गोलगप्पे खाने से बुधवार को 85 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है. सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी. सुबह 4 से 5 बजे के बीच एक के बाद एक लोग बीमार होने लगे. इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. इस घटना से हड़कंप मच गया और प्रशासन एक्टिव हो गया. तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया. टीम ने स्क्रीनिंग की जिसमें 85 मरीज पीड़ित मिले. इन्हें फूड प्वाइजनिंग की आशंका है.
कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि टीम सुबह ही मौके पर पहुंच गई थी और तत्काल स्क्रीनिंग की. इनमें से 12 लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीमलिया भेजा गया. इनमें पांच बच्चे शामिल हैं, जबकि शेष सात 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं. वहीं 73 लोगों को गांव में ही उपचार दिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया कि सभी ने मंगलवार को गोलगप्पे खाए थे.
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यह गोलगप्पे बेचने के लिए दीगोद के सोली गांव से हरिशंकर आया था. ऐसे में फूड सेफ्टी की टीम को सोली गांव भेजा गया. टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. वहां से नमूने लिए गए. इसके अलावा गोलगप्पे बेचने वाले हरिशंकर ने जहां से पानी लेना बताया, वहां से भी पानी के नमूने लिए गए हैं. साथ ही खाद्य पदार्थों के नमूने भी उसके यहां से लिए गए हैं. उसके पास फूड लाइसेंस नहीं है. ऐसे में धारा 58 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
सीएमएचओ डॉ. नागर ने बताया कि घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम दीगोद दीपक महावर, डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ डॉ. घनश्याम मीणा व बीसीएमएचओ डॉ. राजेश सामर मौके पर पहुंच गए थे. एक-एक घर की स्क्रीनिंग की गई. गांव में 128 मकान हैं, सभी की स्क्रीनिंग कर ली गई है. इसके साथ ही गांव से भी पानी के नमूने लिए गए हैं. करीब 9 नमूने पोलाई खुर्द से लिए गए हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.