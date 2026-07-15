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कोटा में गोलगप्पे खाने से 85 लोग बीमार, 12 को किया अस्पताल में भर्ती

सीमलिया सीएससी में भर्ती उल्टी दस्त के पीड़ित मरीज ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले के सीमलिया इलाके के पोलाई खुर्द गांव में गोलगप्पे खाने से बुधवार को 85 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है. सभी को उल्टी-दस्त की शिकायत हुई थी. सुबह 4 से 5 बजे के बीच एक के बाद एक लोग बीमार होने लगे. इनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं. इस घटना से हड़कंप मच गया और प्रशासन एक्टिव हो गया. तत्काल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया. टीम ने स्क्रीनिंग की जिसमें 85 मरीज पीड़ित मिले. इन्हें फूड प्वाइजनिंग की आशंका है. कोटा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र नागर ने बताया कि टीम सुबह ही मौके पर पहुंच गई थी और तत्काल स्क्रीनिंग की. इनमें से 12 लोगों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीमलिया भेजा गया. इनमें पांच बच्चे शामिल हैं, जबकि शेष सात 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं. वहीं 73 लोगों को गांव में ही उपचार दिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया कि सभी ने मंगलवार को गोलगप्पे खाए थे. पढ़ें: श्रीगंगानगर : वाटर पार्क घूमने गए 48 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, फूड प्वाइजनिंग की आशंका