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विदेश में नौकरी का झांसा, ठगे गये पलामू के पांच लोग

रूस में नौकरी का झांसा देकर पलामू के कई लोगों के साथ ठगी हुई है.

many people duped by promising them jobs abroad In Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 4:48 PM IST

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पलामूः जिला के पांच लोगों को रूस में नौकरी का झांसा दिया गया. इसके नाम पर उनके साथ ठगी हुई. पुलिस ने ठगी के आरोप में उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार युवक पलामू में प्रज्ञा केंद्र का संचालन कर रहा था.

दरअसल पलामू के उंटारी थाना क्षेत्र के जोगा के रहने वाले संतोष कुमार पाल, आशीष चंद्रवंशी, विकास नारायण पाल, लवलेश चौधरी, संजीत पाल ने मेदिनीनगर टाउन थाना की पुलिस से शिकायत की थी. जिसमें ये बताया गया कि रूस में नौकरी के नाम पर सभी से 6.25 लाख रुपए लिए गये. सभी को जेसीबी ऑपरेटर का नौकरी देने के वादा किया गया.

शिकायत के बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू किया तो कई चौंकाने वाला खुलासा हुआ. इन पांचों को नौकरी से संबंधित एक लेटर दिया गया था जो फर्जी है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए रूस में का नौकरी झांसा देने के आरोपी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. अनिल कुमार फिलहाल पलामू के नावाजयपुर में प्रज्ञा केंद्र का संचालन करता है जबकि मूल रूप सेवा उत्तर प्रदेश के अयोध्या के नागिपुर खंडास का रहने वाला है.

इस संबंध में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, विभिन्न धाराओं में फिर किया गया है और पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. पांचों व्यक्ति को नौकरी का फर्जी ऑफर लेटर दिया गया था. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इसमें शामिल कई लोगों की तलाश कर रही है.

दरअसल पकड़ा गया अनिल कुमार 2016 में उत्तर प्रदेश से पलामू के नावाजयपुर के इलाके में दाखिल हुआ था और वहीं रह रहा था. पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि अनिल कुमार ने पलामू में अपना दस्तावेज कैसे तैयार किया है. रूस जाने के लिए पैसे देने वालों पांचों जेसीबी जैसे मशीन का ऑपरेटर है. सभी ने पुलिस को बताया है कि अनिल कुमार ने अचानक खुद से कॉल के सबसे संपर्क किया था. बाद में ऑनलाइन माध्यम से सभी से रूस जाने के नाम पर पैसे लिए थे.

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नौकरी के नाम पर लोगोंं से ठगी
DUPED BY PROMISING THEM JOBS ABROAD
PALAMU
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