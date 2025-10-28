ETV Bharat / state

बिहार में छठ महापर्व पर मौत का तांडव, व्रती को आया हार्ट अटैक, कुल 22 की गई जान

पटना: बिहार के कई जिलों में छठ की खुशियां मातम में बदल गई. अलग-अलग क्षेत्रों में हादसे हुए जिसमें कईयों की जान चली गई. मृतकों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं. खगड़िया, नालंदा, पूर्णिया, भागलपुर और पटना में मौत का तांडव देखने को मिला.

पटना में महिला समेत 3 की मौत: छठ महापर्व के अर्घ्य के दौरान पटना के बाढ़ अनुमंडल में अलग-अलग हादसों में कुल तीन लोगों की मौत हो गई. दो युवकों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि एक छठ व्रती महिला की अर्घ्य देने जाते समय हार्ट अटैक से मौत हो गई. सोमवार सुबह नदी में नहाने गए एक युवक का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. उसके बचाने के लिए दो युवक नगीं में कूद गए. एक दूसरे को बचाने के चक्कर में दो की मौत हो गई.

वहीं जमुनीचक में एक छठ व्रती गंगा घाट अर्घ्य देने जा रही थीं. इसी दौरान रास्ते में उन्हें सीने में दर्द हुआ और वह गिर पड़ी. परिजनों उसे आनन-फानन में बाढ़ अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

खगड़िया में 6 की मौत: खगड़िया में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है. खगड़िया के रसौंक में एक साथ चार बच्चों की मौत हुई है. शवों की तलाश है. वहीं मानसी थाना क्षेत्र की बुच्चा पंचायत में आठ वर्षीय नंदिनी कुमारी की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई. वह घाट निर्माण के दौरान स्नान करने उतरी थी, तभी गहरे पानी में चली गई. स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम ने बच्ची का शव बरामद कर लिया है.

नालंदा में 7 ने गंवाई जान : नालंदा में अलग-अलग थाना क्षेत्र के छठ घाटों पर हादसों में सात लोगों की मौत हो गई है. नगरनौसा थाना क्षेत्र के मुनियमपुर गांव निवासी बिंदेश्वर सिंह के 10 वर्षीय पुत्र कुमार सावंत की बलवाचक छठ घाट पर नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई. नालंदा में नहाने के दौरान नदी में डूबा एक किशोर लापता है, जिसकी तलाश में गोताखोर जुटे हैं. घटना सिलाव थाना क्षेत्र जुनैदी गांव स्थित पंचाने नदी छठ घाट की है. लापता किशोर की पहचान भूषण यादव के 14 वर्षीय पुत्र शंभु कुमार के तौर पर की गयी है.

पूर्णिया में दो बच्चों की मौत: पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र स्थित तात्मा टोली छठ पोखर घाट पर शाम का अर्घ्य देने के बाद दर्दनाक हादसा हुआ. अर्घ्य सम्पन्न होने के बाद स्नान करने गए दो किशोरों की पोखर में डूबने से मौत हो गई. मृतकों की पहचान सत्यम और शिवम के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में भाई थे. स्थानीय लोगों ने दोनों को पानी से बाहर निकालकर तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

पप्पू यादव ने की मुआवजे की मांग: वही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्णिया मेडिकल कॉलेज पहुंचे. पप्पू यादव प्रशासन से मांग की है की मृतक के परिवारों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा के रूप में मिलना चाहिए.