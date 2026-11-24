बिहार में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की दर्दनाक मौत
Road Accident In Bihar: लखीसराय के गुणसागर गांव के पास एक स्कॉर्पियो ट्रक से टकरा गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई. रिपोर्ट- गोपाल
लखीसराय सड़क दुर्घटना (ETV Bharat)
Published : November 24, 2026 at 8:10 AM IST
लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले में गुणसागर गांव के पास एक स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हालांकि प्रशासन द्वारा अभी मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
मोतिहारी के निवासी थे मृतक
दुर्घटना का शिकार हुए सभी लोग देवघर से लखीसराय की ओर लौट रहे थे और मृतक मोतिहारी के निवासी हैं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं तथा राहत एवं बचाव कार्य जारी है.
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