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बिहार में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो-ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की दर्दनाक मौत

लखीसराय सड़क दुर्घटना ( ETV Bharat )

लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले में गुणसागर गांव के पास एक स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच हुई भीषण सड़क दुर्घटना में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. हालांकि प्रशासन द्वारा अभी मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मोतिहारी के निवासी थे मृतक