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पांच सेकंड में चली गई पांच की जिंदगी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा मौत का तांडव

गिरिडीह: जिले में महज पांच सेकंड में पांच लोगों की मौत हो गई. पहले 7 बजकर 15 मिनट और 56 सेकंड, फिर 57, 58 59 और 60 वां सेकंड और इसके बाद 16 वां मिनट का पहला सेकंड यानी महज 5 सेकंड पांच लोगों की जिंदगी चली गई. शुक्रवार शाम की इस पांच सेकंड को शायद ही इसरी बाजार के साथ-साथ डुमरी प्रखंड के लोग भूल सकें. शायद ही लोग कोयला लदी 14 चक्का के रफ्तार और ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही को लोग भूलेंगे.

यह पूरी घटना इसी क्षेत्र के एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसमें साफ दिख रहा है कि डुमरी से आ रही ट्रक पहले इसरी बाजार में शादी का सामान लदे वाहन को धक्का मारती है. फिर सामने खड़ी बाइक को ट्रक अपनी चपेट में लेती है और फिर दुकान एवं सड़क के किनारे खड़ी अन्य वाहनों को धक्का मारते हुए दीवार से जा टकराती है.

सुबह तक चला बचाव कार्य

इधर, घटना की सूचना पाकर पहले जिलाधिकारी रामनिवास यादव पहुंचे और पूरी स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया. इस बीच एसपी डॉ बिमल कुमार भी पहुंचे. एसपी कई घंटे तक क्षेत्र में डटे रहे. मृतक और घायलों के संदर्भ में एक-एक जानकारी ली.

वहीं, मौके पर मौजूद साइबर डीएसपी आबिद खान, सरिया-बगोदर के एसडीपीओ धनंजय राम, इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार, निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत को आवश्यक निर्देश दिया. ट्रक के नीचे कुछ और लोगों के दबे रहने की आशंका थी, ऐसे में एसपी एवं एसडीएम (सरिया बगोदर) की मौजूदगी में राहत और बचाव का कार्य जारी रहा. एसपी भी रात दो बजे तक यहीं डटे रहे. इस दौरान दो क्रेन और दो जेसीबी को लगाया गया. सुबह लगभग तीन बजे ट्रक को हटाया गया. जहां ट्रक के नीचे सिर्फ एक बाइक दबी हुई मिली.

डटे रहे लोग, प्रशासन का किया सहयोग

घटना के बाद से लोगों को अस्पताल पहुंचाने और वाहन को निकालने में स्थानीय लोगों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया. यहां भाजपा कार्यसमिति सदस्य प्रदीप साहू के अलावा कई लोग बचाव कार्य में जुटे रहे. झामुमो नेता राजू महतो भी यहां पहुंचे. ट्रक के निकालने तक यहां मौजूद रहे प्रदीप साहू ने बताया कि ट्रक पर कोयला लदा है. यह समझ में नहीं आता कि ट्रक आखिर कैसे इसरी बाजार आयी. चर्चा है कि ट्रक को खदेड़ा जा रहा था. अब यह पता करना जरूरी है कि किसी को धक्का मारने के बाद ड्राइवर ट्रक को भगाकर ले जा रहा था या फिर माजरा कुछ और है.

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