बिहार के दरभंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार.. 3 की मौत
दरभंगा-मुजफ्फरपुर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. स्कॉर्पियो के डिवाइडर से टकराने से तीन लोगों की मौत और चार गंभीर घायल.
Published : November 23, 2025 at 11:16 AM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में रविवार अहले सुबह सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया. सदर थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी हवा में उछलकर दूसरी लेन में जा गिरी. घटनास्थल पर ही तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.
तेज रफ्तार ने ले ली तीन जानें: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो काफी तेज गति से आ रही थी. अचानक चालक का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी एक लेन से उछलकर विपरीत दिशा की लेन में जा गिरी. डिवाइडर से जोरदार टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल बताया जा रहा है.
स्थानीय लोगों ने दिखाई मानवता: हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़े आए. लोगों ने तुरंत घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और निजी वाहनों से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) पहुंचाया। घायलों में से दो की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को डीएमसीएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.
ट्रक चालक ने सबसे पहले दी सूचना: सबसे पहले हादसे की जानकारी एक ट्रक चालक ने हाईवे पुलिस को दी. सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस इंस्पेक्टर शशिभूषण सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को हटवाया और घायलों को बाहर निकालने में स्थानीय लोगों का सहयोग किया.
पुलिस ने शुरू की जांच: पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भिजवाया है. हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही मुख्य वजह मानी जा रही है. स्कॉर्पियो के कागजात खंगाले जा रहे हैं और चालक की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है.
क्या कहती है पुलिस?: तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक लेन से दूसरी लेन में चली गई और डिवाइडर से जोरदार टक्कर मारते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में मौके पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में फंसे चार अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. हाइवे पुलिस इंस्पेक्टर शशिभूषण सिंह की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से फंसे लोगों को बाहर निकाला और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया.
"घायलों में एक महिला की हालत गंभीर होने पर उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया गया. मृतकों में मधेपुरा जिले के रैभी गांव निवासी प्रमोद यादव के पुत्र गुड्डू कुमार के मामा, मौसा और स्कॉर्पियो चालक शामिल हैं. गुड्डू कुमार अपनी बीमार मां का पटना के आईजीआईएमएस से इलाज कराकर घर लौट रहे थे, इस दौरान यह दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें उनकी मां का पैर फैक्चर हो गया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है."-शशिभूषण सिंह, हाइवे पुलिस इंस्पेक्टर
हाईवे पर बढ़ते हादसों की चिंता: दरभंगा-मुजफ्फरपुर मार्ग पर पिछले कुछ महीनों में सड़क हादसों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड की कमी के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं. इस ताजा हादसे ने एक बार फिर यातायात नियमों के सख्ती से पालन और हाईवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
