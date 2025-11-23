ETV Bharat / state

बिहार के दरभंगा में दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई कार.. 3 की मौत

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले में रविवार अहले सुबह सड़क हादसे ने कोहराम मचा दिया. सदर थाना क्षेत्र के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हादसा इतना भयावह था कि गाड़ी हवा में उछलकर दूसरी लेन में जा गिरी. घटनास्थल पर ही तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

तेज रफ्तार ने ले ली तीन जानें: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो काफी तेज गति से आ रही थी. अचानक चालक का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी एक लेन से उछलकर विपरीत दिशा की लेन में जा गिरी. डिवाइडर से जोरदार टक्कर के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. मृतकों में दो पुरुष और एक महिला शामिल बताया जा रहा है.

दरभंगा में सड़क हादसा (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने दिखाई मानवता: हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर दौड़े आए. लोगों ने तुरंत घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और निजी वाहनों से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (डीएमसीएच) पहुंचाया। घायलों में से दो की हालत अत्यंत गंभीर बनी हुई है. प्राथमिक उपचार के बाद सभी को डीएमसीएच के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

ट्रक चालक ने सबसे पहले दी सूचना: सबसे पहले हादसे की जानकारी एक ट्रक चालक ने हाईवे पुलिस को दी. सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस इंस्पेक्टर शशिभूषण सिंह अपनी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो को हटवाया और घायलों को बाहर निकालने में स्थानीय लोगों का सहयोग किया.

पुलिस ने शुरू की जांच: पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भिजवाया है. हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक की लापरवाही मुख्य वजह मानी जा रही है. स्कॉर्पियो के कागजात खंगाले जा रहे हैं और चालक की स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है.