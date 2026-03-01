ETV Bharat / state

बिहार में दर्दनाक हादसा, NH-19 पर बस और ट्रक की टक्कर, मासूम सहित 3 की मौत

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे NH-19 पर आज सुबह करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जमशेदपुर से वाराणसी जा रही एक यात्री बस और मोहनिया से सासाराम की ओर जा रहे ट्रॉली ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में मासूम सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

यात्रियों में मची चीख-पुकार, बस में फंसे लोग: हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे. अचानक हुई जोरदार टक्कर से बस में चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. एक घायल यात्री ने बताया कि वे नींद में थे और झटके के साथ ही अफरा-तफरी मच गई.

"बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे कई यात्री बस की सीटों में फंस गए. टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी और ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे."-यात्री

हादसे में तीन लोगों की मौत (ETV Bharat)

हादसे में तीन लोगों की मौत: हादसे में मारे गए तीनों लोगों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा. मृतकों में एक मासूम बच्चा शामिल है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी मृतक उत्तर प्रदेश के निवासी थे. पुलिस ने शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों को सूचना दी जा रही है.

क्या है हादसे का कारण: पुलिस की शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और ड्राइवर की झपकी को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. NH-19 पर रात के समय वाहनों की आवाजाही अधिक होती है और कई बार ड्राइवर थकान के कारण सतर्कता खो बैठते हैं. हालांकि, पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों के ड्राइवरों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है.

स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला: स्थानीय निवासी पिंटू यादव ने बताया कि टक्कर की आवाज सुनकर वे दौड़कर पहुंचे और पुलिस को सूचना देते हुए फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद की. ग्रामीणों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कई जानें बचाई जा सकी. हालांकि, इस हादसे ने एक बार फिर NH-19 पर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं.