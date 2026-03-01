बिहार में दर्दनाक हादसा, NH-19 पर बस और ट्रक की टक्कर, मासूम सहित 3 की मौत
कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ है. दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे पर यात्री बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, मासूम सहित 3 की मौत, दर्जनों घायल.
Published : March 1, 2026 at 12:23 PM IST
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे NH-19 पर आज सुबह करीब 3 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जमशेदपुर से वाराणसी जा रही एक यात्री बस और मोहनिया से सासाराम की ओर जा रहे ट्रॉली ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में मासूम सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए. टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
यात्रियों में मची चीख-पुकार, बस में फंसे लोग: हादसे के समय अधिकांश यात्री सो रहे थे. अचानक हुई जोरदार टक्कर से बस में चारों तरफ चीख-पुकार मच गई. एक घायल यात्री ने बताया कि वे नींद में थे और झटके के साथ ही अफरा-तफरी मच गई.
"बस के सामने का हिस्सा बुरी तरह से चकनाचूर हो गया, जिससे कई यात्री बस की सीटों में फंस गए. टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि दूर तक सुनाई दी और ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे."-यात्री
हादसे में तीन लोगों की मौत: हादसे में मारे गए तीनों लोगों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया है, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा. मृतकों में एक मासूम बच्चा शामिल है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी मृतक उत्तर प्रदेश के निवासी थे. पुलिस ने शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिजनों को सूचना दी जा रही है.
क्या है हादसे का कारण: पुलिस की शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और ड्राइवर की झपकी को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. NH-19 पर रात के समय वाहनों की आवाजाही अधिक होती है और कई बार ड्राइवर थकान के कारण सतर्कता खो बैठते हैं. हालांकि, पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और दोनों वाहनों के ड्राइवरों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. हादसे के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है.
स्थानीय लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला: स्थानीय निवासी पिंटू यादव ने बताया कि टक्कर की आवाज सुनकर वे दौड़कर पहुंचे और पुलिस को सूचना देते हुए फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद की. ग्रामीणों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कई जानें बचाई जा सकी. हालांकि, इस हादसे ने एक बार फिर NH-19 पर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं.
"टक्कर की आवाज बहुत तेज थी, हम लोग दौड़कर पहुंचे और पुलिस को सूचना देते हुए बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला. एक यात्री ने बताया कि वो लोग सो रहे थे, अचानक जोरदार झटका लगा चारों तरफ चीख-पुकार मच गई, इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है." - पिंटू यादव, स्थानीय
राहत-बचाव में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम, कुदरा थाना पुलिस और NHAI की पेट्रोलिंग टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस के मलबे से बाहर निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस ने बताया कि सुबह करीब तीन बजे सूचना मिली थी और सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल भेजा गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है.
"सुबह लगभग 3 बजे सूचना मिली थी कि यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो गई है. मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है." - डॉयल 112 की पुलिस
जांच जारी, प्रशासन ने लिया संज्ञान: पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है. डायल 112 टीम ने पुष्टि की कि सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. प्रशासन ने हादसे पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है.
