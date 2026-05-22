बिहार में वज्रपात से 3 लोगों की मौत
बिहार में एक बार फिर से आसमानी कहर देखने को मिला है. तीन लोगों की मौत हो गई है. पढ़ें खबर
Published : May 22, 2026 at 9:02 PM IST
पटना : जहां एक ओर बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं कई क्षेत्रों में आसमानी बिजली ने कहर बरपाया है. प्रदेश के तीन जिलों में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है. ऐसे में लोगों को संभलकर रहने की जरूरत है.
नालंदा में किसान की मौत : नालंदा में राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के पंडितपुर मोहल्ला स्थित खंधा में मवेशी चराने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान राकेश कुमार (उम्र 38 वर्ष, पिता का नाम बद्री यादव) की मौत हो गई.
इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया. मृतक किसान हर रोज की तरह आज भी मवेशी को चराने खेत गया था. आंधी तूफान के साथ हुई बारिश और वज्रपात के कारण वह मवेशी लेकर घर की ओर जा हा रहे था तभी वज्रपात की चपेट में आ गया. राजगीर डीएसपी संजित कुमार गुप्ता ने वीडियो बयान जारी कर घटना की पुष्टि की है.
मलमास मेले में पेड़ गिरा : नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में शाम को तेज आंधी-बारिश के साथ हुए वज्रपात से एक ओर मलमास मेले में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. ब्रह्मकुंड के पास बनाया गया मेडिकल कैंप पर पेड़ गिर गया, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी बाल-बाल बचे. इसके कारण बिजली पोल, तोरण द्वार व पंडाल क्षतिग्रस्त, मेला क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित है.
सुपौल में महिला की गई जान : सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 मंडल टोला में शुक्रवार की दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही एक 25 वर्षीया महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान नीतीश कुमार मंडल की पत्नी फुलो कुमारी के रूप में की गई है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फुलो कुमारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ घर से करीब 400 मीटर पश्चिम स्थित खेत में काम करने गई थी. इसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया और तेज गर्जन के साथ बिजली चमकने लगी. खतरे को देखते हुए खेत में काम कर रही महिलाएं घर की ओर भागने लगीं.
मृतका का पति है दिव्यांग : इसी बीच फुलो कुमारी खेत में चर रही अपनी बकरी की रस्सी खोलने लगी. तभी अचानक आकाशीय बिजली उनके शरीर पर गिर गई. घटना इतनी भयावह थी कि महिला का आधा शरीर झुलस गया. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. मृतका का पति दिव्यांग हैं. जिसका रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं फुलो कुमारी अपने पीछे आठ माह का एक पुत्र छोड़ गई है.
अररिया में मजदूर की मौत : अररिया जिले के नरपतगंज में शुक्रवार की दोपहर तेज बारिश के दौरान ठनका की चपेट में आने से 59 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गयी. मृतक शंकर पासवान नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के पलासी पंचायत वार्ड संख्या-दो निवासी स्व अनुप पासवान का बेटा था. घटना उस वक्त हुई जब शंकर पासवान गांव के बहियार स्थित मक्का खेत से जलावन चुनकर ला रहा था.
परिवार वालों का कहना है कि दो बार शंकर पासवान खेत से जलावन अपने घर ला चुका था. तीसरी बार जलावन लेकर लौटने के दौरान जैसे ही वह खेत की पगडंडी पार कर रहा था, तभी अचानक ठनका गिर गया. घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही नरपतगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया.
May 22, 2026
23 मई के लिए चेतावनी : मौसम विभाग ने आंधी-बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट जारी किया था. मौसम विज्ञान केन्द्र का कहना है कि 23 मई को कैमूर (भभुआ), रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में हीट वेव और कुछ जगहों पर मेघ गर्जन या तेज हवाएं चलने की संभावना है. मुख्य रूप से उष्ण लहर या आंधी-तूफान जैसी मौसमी घटनाओं का असर देखने को मिल सकता है.
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