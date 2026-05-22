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बिहार में वज्रपात से 3 लोगों की मौत

पटना : जहां एक ओर बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है. वहीं कई क्षेत्रों में आसमानी बिजली ने कहर बरपाया है. प्रदेश के तीन जिलों में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है. ऐसे में लोगों को संभलकर रहने की जरूरत है.

नालंदा में किसान की मौत : नालंदा में राजगीर नगर परिषद क्षेत्र के पंडितपुर मोहल्ला स्थित खंधा में मवेशी चराने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान राकेश कुमार (उम्र 38 वर्ष, पिता का नाम बद्री यादव) की मौत हो गई.

इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया. मृतक किसान हर रोज की तरह आज भी मवेशी को चराने खेत गया था. आंधी तूफान के साथ हुई बारिश और वज्रपात के कारण वह मवेशी लेकर घर की ओर जा हा रहे था तभी वज्रपात की चपेट में आ गया. राजगीर डीएसपी संजित कुमार गुप्ता ने वीडियो बयान जारी कर घटना की पुष्टि की है.

मलमास मेले में पेड़ गिरा : नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी राजगीर में शाम को तेज आंधी-बारिश के साथ हुए वज्रपात से एक ओर मलमास मेले में अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया. ब्रह्मकुंड के पास बनाया गया मेडिकल कैंप पर पेड़ गिर गया, जिसमें स्वास्थ्यकर्मी बाल-बाल बचे. इसके कारण बिजली पोल, तोरण द्वार व पंडाल क्षतिग्रस्त, मेला क्षेत्र की बिजली आपूर्ति प्रभावित है.

सुपौल में महिला की गई जान : सुपौल के प्रतापगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 8 मंडल टोला में शुक्रवार की दोपहर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रही एक 25 वर्षीया महिला की मौत हो गई. मृतका की पहचान नीतीश कुमार मंडल की पत्नी फुलो कुमारी के रूप में की गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फुलो कुमारी गांव की अन्य महिलाओं के साथ घर से करीब 400 मीटर पश्चिम स्थित खेत में काम करने गई थी. इसी दौरान अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया और तेज गर्जन के साथ बिजली चमकने लगी. खतरे को देखते हुए खेत में काम कर रही महिलाएं घर की ओर भागने लगीं.