पाकुड़ में बारातियों से भरी बस पलटी, दो की मौत, दर्जनों घायल

पाकुड़ में बारातियों से भरी बस पलटी, दो की मौत, दर्जनों घायल
पाकुड़ में एक बाराती बस पलटने से दो की मौत हो गई. जबकि दर्जनों बाराती घायल हैं.
Published : June 10, 2026 at 11:44 AM IST
पाकुड़: जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड के मालीपाड़ा गांव के निकट एक बाराती बस पलटने से दो लोगों की मौत हो गई. जबकि दर्जनों बाराती घायल हो गये हैं. मृतकों की पहचान 64 वर्षीय ओलेन मुर्मू और 16 वर्षीय राजेश टुडू के रूप में हुई है. घटना बीती देर रात लगभग 1 बजे की है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमड़ापाड़ा दलबल के साथ पहुंचे और बस के अंदर फंसे सभी घायलों को किसी तरह बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.
संतुलन बिगड़ने से बस पलट गई
मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को महेशपुर प्रखंड के परियारदाहा गांव से गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी गांव बारात गई हुई थी. बारात लौटने के क्रम में रात के लगभग 1 बजे अमड़ापाड़ा सिंगारसी मुख्य सड़क के मालीपाड़ा गांव के निकट चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस पलट गई.
घायल मनोज ने बताया कि बस तेज रफ्तार में थी, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया. इस दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जबकि अन्य लोग सीटों और बस के अन्य हिस्सों के नीचे फंस गए थे, जिसे लोगों की मदद से बाहर निकाला गया.
घटना में दों लोगों की मौत हुई है. जबकि 33 महिलाएं और पुरुष घायल हुए हैं. सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. उनमे से पांच लोगों को ज्यादा चोट आने के कारण चिकित्सकों ने दुमका अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल ये सभी खतरे से बाहर हैं- अनूप रोशन भेंगरा, थाना प्रभारी
ग्रामीणों ने की पुलिस की सराहना
स्थानीय लोगों के मुताबिक ग्रामीणों के पहुंचने से पहले अमड़ापाड़ा थाने की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. ग्रामीणों ने बताया कि यदि पुलिस सही समय पर नहीं पहुंचती तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता था. पुलिस की इस कार्य के लिए ग्रामीणों ने खूब सराहना की है.
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