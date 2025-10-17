ETV Bharat / state

रांची में कारोबारी पर फायरिंग मामला, छह लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में

कारोबारी पर फायरिंग मामले में रांची पुलिस ने छह लोगों को हिरासत में लिया है.

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 17, 2025 at 8:59 AM IST

Updated : October 17, 2025 at 1:01 PM IST

रांची: जिले में सीमेंट-छड़ कारोबारी राधेश्याम साहू पर हुई गोलीबारी मामले में रांची पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है. कांड के उद्भेदन के लिए रांची पुलिस की कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं.

नेम्ड एफआईआर वाले रडार पर

कारोबारी राधेश्याम साहू पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों में जमीन कारोबारी और बिल्डर शामिल हैं. जबकि पकड़े गए लोगों में दो रांची के पुंदाग के बिल्डर-जमीन कारोबारी शामिल हैं. पुलिस की टीम हिरासत में लिए लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है. हालांकि. अब तक पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली है. वहीं पुलिस की एक टीम आसपास के जिलों में शूटरों की तलाश के लिए गई है.

रांची ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गोलीबारी मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले के खुलासे के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. सभी जांच कर रही हैं.

पुरुषोत्तम समेत दो पर बेटे ने दर्ज कराया केस

वहीं, दूसरी तरफ जमीन कारोबारी पर हुए हमले को लेकर उनके बेटे सज्जन कुमार ने नगड़ी थाना में जमीन कारोबारी पुरुषोत्तम कुमार, शशि शेखर समेत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. सज्जन की ओर से पुलिस को दिए बयान में कहा गया कि उनके पिता राधेश्याम साहू का जमीन को लेकर पुरुषोत्तम और शशि के साथ विवाद चल रहा था.

पुरुषोत्तम के साथ ढाई एकड़ जमीन को लेकर विवाद है. यह मामला न्यायालय में लंबित है. वहीं, दो माह पूर्व पटना निवासी शशि शेखर उनके पिता को फोन पर धमकी भी दी थी और कहा था कि मामले को क्लियर नहीं किया तो जान से मार देंगे. सज्जन ने पुलिस को बताया कि जिस वक्त अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था, उस वक्त उनके स्टॉफ संजय सिन्हा, नागेन्द्र दुबे और सोमरा उरांव मौके पर मौजूद थे.

रांची कारोबारी पर फायरिंग
