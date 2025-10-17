ETV Bharat / state

रांची में कारोबारी पर फायरिंग मामला, छह लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में

रांची: जिले में सीमेंट-छड़ कारोबारी राधेश्याम साहू पर हुई गोलीबारी मामले में रांची पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है. कांड के उद्भेदन के लिए रांची पुलिस की कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं.

नेम्ड एफआईआर वाले रडार पर

कारोबारी राधेश्याम साहू पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस की जांच तेज हो गई है. इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है. हिरासत में लिए गए लोगों में जमीन कारोबारी और बिल्डर शामिल हैं. जबकि पकड़े गए लोगों में दो रांची के पुंदाग के बिल्डर-जमीन कारोबारी शामिल हैं. पुलिस की टीम हिरासत में लिए लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है. हालांकि. अब तक पुलिस को कोई खास जानकारी नहीं मिली है. वहीं पुलिस की एक टीम आसपास के जिलों में शूटरों की तलाश के लिए गई है.

रांची ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि गोलीबारी मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले के खुलासे के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. सभी जांच कर रही हैं.

पुरुषोत्तम समेत दो पर बेटे ने दर्ज कराया केस