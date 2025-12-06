ETV Bharat / state

लातेहार में बढ़ती जा रही है सड़क दुर्घटनाएं, अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत

लातेहारः जिले में पिछले दो दिनों के अंदर अलग-अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है. इनमें पांच लोगों की मौत अलग-अलग सड़क दुर्घटना में हुई है. जबकि एक व्यक्ति की मौत सोलर जल मीनार से गिरने के कारण हो गई. जिला प्रशासन द्वारा जिले में सड़क सुरक्षा के नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है. इसके बावजूद, हादसों की संख्या कम नहीं हो रही है.

अब तक कई लोगों की चली गई जान

दरअसल, शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के सरयू घाटी के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के ओरवाई गांव निवासी जयवंत सिंह के रूप में हुई. जानकारी के अनुसार जयवंत सिंह सरयू से घर लौट रहा था. इसी दौरान सरयू घाटी के पास उसकी बाइक अनियंत्रित हो गई. स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

वहीं, लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हुई है. मृतकों की पहचान हेरहंज थाना क्षेत्र के निवासी नरेश गंझू एवं उसके चचेरे भाई बिगन गंझू के रूप में हुई है. जबकि तीसरी घटना बारियातू प्रखंड मुख्यालय से सटे गाड़ी ग्राम अंतर्गत भुईया टोला में घटी. जहां पर राज कपूर प्रसाद की मौत जल मीनार से गिर जाने के कारण हो गई.

दुर्घटनाओं में नहीं आ रही है कमी

गुरुवार से जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में हादसों का सिलसिला जारी है. इन घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई. बालूमाथ थाना इलाके के बहेरा टोला निवासी रामसहाय उरांव की मौत बालूमाथ-खलारी रोड पर सीरम गांव के पास किसी अनजान गाड़ी की चपेट में आने से हो गई. दूसरी घटना बालूमाथ-लातेहार रोड पर चेताग गांव के कोठा टाड़ के पास हुई. जहां बालू गांव के धोरा टोला निवासी धनेश्वर भगत की सड़क हादसे में मौत हो गई. इसके अलावा, पिछले दो दिनों में अलग-अलग सड़क हादसों में छह से ज्यादा लोग घायल हो गए.

लगातार चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान