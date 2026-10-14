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चकराता-सहसपुर-विकासनगर से कई लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ, गणेश गोदियाल ने दिलाई सदस्यता

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी नेताओं को फूल मालाओं और पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया. साथ ही उन्हें पार्टी के सदस्यता दिलवाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. इस मौके पर गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं है. बल्कि, देश की आजादी, लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक न्याय की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला विशाल जन आंदोलन है.

गणेश गोदियाल को लड्डू खिलाते हरक रावत और प्रीतम सिंह (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"आज राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं से सेवानिवृत हुए लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं. आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं ने भी कांग्रेस का दामन थामा है. इसी तरह सहसपुर से फौजी के कई अधिकारीगण कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं. सभी चाहते हैं कि प्रदेश में राजनीतिक बदलाव हो. राज्य की वर्तमान सरकार उत्तराखंड के स्वाभिमान पर लगातार तमाचे पर तमाचे लगा रही है. इसलिए प्रदेश में राजनीतिक बदलाव होना जरूरी है."- गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड

इन लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ: बता दें कि आज चकराता, सहसपुर, विकासनगर क्षेत्र के कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली है. कांग्रेस में शामिल होने वालों में चकराता विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी दर्शन लाल डोभाल, सेवानिवृत्त आईजी पुलिस अनंत राम चौहान, सेवानिवृत्त कैप्टन ताजवार सिंह नेगी, सेवानिवृत्त कैप्टन हीरा बल्लभ पांडे, रिटायर्ड कैप्टन सोबन सिंह, जितेंद्र सिंह शशांक भट्ट आदि प्रमुख लोग शामिल रहे.