कोरबा में सड़कों की दुर्दशा के खिलाफ सभी दल और संगठन एकजुट, विशाल धरना प्रदर्शन, सूरत नहीं बदली तो होगा गड्ढों का नामकरण

कोरबा शहर के एंट्री पॉइंट की सभी प्रमुख सड़कों की दुर्दशा को लेकर गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सभी दल और संगठनों का समर्थन: कोरबा के अलग-अलग क्षेत्रों से आम नागरिक धरना में शामिल हुए. धरने में सामाजिक संगठनों के अलावा राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. भाजपा, कांग्रेस, जोहार छत्तीसगढ़ जैसी पार्टियों के पदाधिकारी एक मंच पर आए और सड़कों की दुर्दशा पर आक्रोश प्रकट किया. आंदोलन में यह भी सहमति बनी की सड़कों की दशा में अगर जल्द सुधार नहीं होता, तो गड्ढों का नामकरण कर चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा.

कोरबा: शहर के एंट्री पॉइंट की सभी प्रमुख सड़कों की दुर्दशा को लेकर गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया. नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर की अगुवाई में टीपी नगर चौक में इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया. खास तौर पर कोरबा-चांपा मार्ग में गौ माता चौक के पास की सड़क की दुर्दशा काफी चर्चा में रही. ये वही सड़क है जिसकी रिपोर्टिंग ईटीवी भारत ने प्रमुखता से की थी, गढ्डों को नाप कर दिखाया था, आंदोलन के दौरान ईटीवी भारत के खबर की चर्चा रही, लोगों ने कहा कि मीडिया ने ठोस तरीके से रिपोर्टिंग की. जिसके बाद जनता में चेतना जागृत हुई. सभापति के आह्वान के बाद आंदोलन भी खड़ा हुआ. ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, जो आगे और भी उग्र होगा.

आंदोलन आगे बढ़ेगा यह सिर्फ शुरुआत: नूतन सिंह ठाकुर ने कहा कि मैं निगम में सभापति जरूर हूं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर जनता के प्रति जवाबदेही अधिक है. हर जगह सड़कों की दुर्दशा है. ईटीवी भारत ने तो सड़क के गढ्डों को नाप कर भी दिखाया, इसके बाद भी अधिकारियों को शर्म नहीं आई. इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं.

हमने कई बार पत्राचार किया. लेकिन अधिकारियों ने काम शुरू नहीं किया, ना जाने उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है. अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. उनकी मंशा और नियत नहीं है कि सड़कों की दशा को सुधारा जाए, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन सड़कों की दशा में सुधार नहीं आ रहा है.- नूतन सिंह, सभापति

600 करोड़ के फंड पर सवाल: आंदोलन में पहुंचे छत्तीसगढ़ जोहर पार्टी के सुरेंद्र राठौर ने कहा कि कोरबा जिला में 600 करोड रुपए का डीएमएफ का फंड है. इसके बाद भी सड़कों की दशा नहीं सुधर रही है, इतने फंड में तो जिले में कांच की सड़क बन जानी चाहिए लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं. इस फंड का काम कहीं नहीं दिखता. जो निर्माण कार्य किए जाते हैं, वह गुणवत्ता विहीन होते हैं. बिल्डिंग गिर जाती है, यह पैसे लोगों के काम नहीं आ पा रहे हैं.

कोरबा में सड़कों की दुर्दशा के खिलाफ सभी दल और संगठन एकजुट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इतने संगठन हुए आंदोलन में शामिल: जिला प्रशासन के खिलाफ आयोजित आंदोलन में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ जोहर पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिला अधिवक्ता संघ, जिला ऑटो संघ, सिटी मिनी बस यूनियन, भूस्थापित कामगार संगठन, किसान संगठन, कुसमुंडा व्यापारी संघ सहित नगर पालिक निगम कोरबा के कई पार्षद भी पहुंचे. साथ ही कई समाजों के मुखिया ने आंदोलन का समर्थन किया.

एक स्वर में भ्रष्टाचार को बताया दुर्दशा की बड़ी वजह: आंदोलन में पहुंचे लगभग सभी संगठन के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के जुबान पर डीएमएफ के 600 करोड रुपए गूंज रहे थे. सभी का कहना था कि इतने पैसों से तो कोरबा में शीशे की सड़क बनाई जा सकती है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आज सड़कों की यह दुर्दशा हुई है. सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि कोरबा में हजारों करोड रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं. शासन की राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा है. आगे आम नागरिकों के साथ मिलकर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई.

पार्षद अब्दुल रहमान, विनम्र तिवारी, टामेश अग्रवाल, प्रीति दिनेश शर्मा के अलावा पूर्व पार्षद परमजीत सिंह पप्पी, महेश अग्रवाल, दिनेश सोनी, संतोष कैवर्त, जोहर पार्टी के नेता सोनू राठौर, जैनेंद्र कुर्रे, चंचल जैसे कई जन प्रतिनिधि पहुंचे. वहीं कुसमुंडा व्यापारी संघ के मुखिया ओम गभेल. भू स्थापित कामगार संगठन के अध्यक्ष अशोक कुमार पटेल, जिला अधिवक्ता संघ कोरबा के अध्यक्ष गणेश कुलदीप, आटो संघ कोरबा के उपाध्यक्ष पंकज तिवारी, सिटी मिनी बस यूनियन के नेता धनेश्वर साहू सहित अनेक नेताओं ने धरना को संबोधित करते हुए सड़कों के विनाश के लिए जिला प्रशासन को दोषी ठहराया.