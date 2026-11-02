बिहार में बागमती की बाढ़ से 16 पंचायतों का संपर्क टूटा, औराई-कटरा में जनजीवन अस्त-व्यस्त
Bagmati Flood: मुजफ्फरपुर में बागमती में बाढ़ से हाहाकार मच गया है. कटरा की 16 पंचायतों का संपर्क टूट गया है. रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 2, 2026 at 1:32 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार में बेमौसम बारिश के बाद बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इसका सबसे अधिक असर मुजफ्फरपुर जिले के औराई और कटरा प्रखंड में देखने को मिल रहा है. शनिवार देर रात से रविवार दोपहर तक नदी का जलस्तर करीब दो से ढाई फीट बढ़ गया. औराई के कटौझा में बागमती नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.
पीपा पुल डूबने से 16 पंचायतों का संपर्क टूटा
कटरा प्रखंड में बाढ़ का सबसे गंभीर असर आवागमन पर पड़ा है. बागमती नदी पर बना पीपा पुल पूरी तरह पानी में डूब गया है. इसके कारण कटरा की 16 पंचायतों के लाखों लोगों का प्रखंड मुख्यालय से सीधा संपर्क टूट गया है. लोगों को मुख्यालय पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर से अधिक की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है.
एप्रोच मार्ग पर चढ़ा पानी
रविवार सुबह अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद पुल के दोनों तरफ एप्रोच मार्ग पर पानी चढ़ गया और वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप हो गया. स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार करने को मजबूर हैं, जिससे मरीजों, बुजुर्गों, स्कूली बच्चों और रोजमर्रा के काम से जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है.
चचरी पुल फिर बहा
स्थानीय दीपू सहनी ने बताया कि औराई के मधुबन प्रताप में ग्रामीणों की आवाजाही के लिए बनाया जा रहा चचरी पुल नदी के तेज बहाव में बह गया. इससे पहले आई बाढ़ में भी यह पुल ध्वस्त हो गया था. इसके बाद ग्रामीणों ने दोबारा निर्माण शुरू कराया था और करीब 150 फीट तक पुल तैयार हो चुका था, लेकिन जलस्तर बढ़ने से अर्धनिर्मित पुल फिर बह गया.
"अतरार में औराई-गरहां सड़क पुल का निर्माण कर रही कंपनी की ओर से बागमती की दक्षिणी उपधारा में बनाया गया लोहे का अस्थायी पुल भी नदी के बढ़ते दबाव की चपेट में है, जिससे निर्माण कार्य दोबारा बाधित हो गया है."-दीपू सहनी, स्थानीय
स्लुईस गेट खुले रहने से चौर में पानी फैला
औराई-कटरा सीमा पर स्थित मोहनपुर स्लुईस गेट खुला रहने से बागमती का रिवर्स पानी पश्चिम से पूरब की ओर फैलकर औराई व कटरा के चौर इलाकों में पहुंच रहा है. इसे बंद करने का प्रयास देर शाम तक जारी रहा. वहीं, बरैठा स्थित उत्तरी तटबंध के स्लुईस गेट से पानी लखनदेई नदी के रास्ते खंगूरा, पहसौल, डुमरी, सहनौली और धोबौली की ओर तेजी से फैल रहा है. कई जगहों पर चौर में पानी भरने से फसलें प्रभावित हो रही हैं.
धान और सब्जी की फसल डूबी
बाढ़ के पानी ने किसानों की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है। खेतों में धान की फसल कटाई के कगार पर थी, लेकिन अचानक पानी भरने से फसल डूब गई. पतारी और अंदामा इलाके में सब्जी की खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है. खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल प्रभावित हुई है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने लगा है.
किसानों को दोहरी मार, रबी पर संकट
बकुची निवासी महेशी भगत और श्याम महतो का कहना है कि पिछले साल भी सीजन के अंत में आई बाढ़ से धान की फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे रबी फसलों की बुआई समय पर नहीं हो सकी थी. इस बार भी किसानों को उसी स्थिति की आशंका सता रही है.
"पहले अर्नब तूफान से धान की फसल को नुकसान पहुंचा और अब बेमौसम बाढ़ के कारण तेलहन, दलहन की बुआई के साथ गेहूं समेत रबी फसलों पर भी संकट मंडराने लगा है."- श्याम महतो, स्थानीय
स्थायी समाधान और मुआवजे की मांग
औराई क्षेत्र में सीतामढ़ी की ओर से आने वाली कई नदियों, जोंका नदी और बिना तटबंध वाली लखनदेई नदी के कारण हर साल खरीफ की खेती प्रभावित होती है. बागमती का जलस्तर बढ़ते ही कटरा की बड़ी आबादी के सामने आवागमन का संकट खड़ा हो जाता है.
"हर साल बाढ़ के दौरान कटरा की पंचायतों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटने की समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब होगा? फसलों को हुए नुकसान को देखते हुए सरकार को प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देना चाहिए."-गंधीर कुमार, स्थानीय
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