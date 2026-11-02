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बिहार में बागमती की बाढ़ से 16 पंचायतों का संपर्क टूटा, औराई-कटरा में जनजीवन अस्त-व्यस्त

बागमती नदी में बाढ़ ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार में बेमौसम बारिश के बाद बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इसका सबसे अधिक असर मुजफ्फरपुर जिले के औराई और कटरा प्रखंड में देखने को मिल रहा है. शनिवार देर रात से रविवार दोपहर तक नदी का जलस्तर करीब दो से ढाई फीट बढ़ गया. औराई के कटौझा में बागमती नदी खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.

पीपा पुल डूबने से 16 पंचायतों का संपर्क टूटा