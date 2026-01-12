बूंदी में एक युवक के बयान पर कई संगठनों में रोष, जुलूस निकालकर किया थाने का घेराव
युवक के खिलाफ देशद्रोह सहित कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है.
Published : January 12, 2026 at 7:07 PM IST
बूंदी: जिले के कापरेन कस्बे में सोमवार को एक युवक की ओर से कथित रूप से दिए एक बयान के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया. संगठनों ने कस्बे में जुलूस निकाला और कापरेन थाने का घेराव कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. उन्होंने युवक के खिलाफ देशद्रोह सहित कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की.
केशवराय पाटन के पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि कापरेन का युवक बाहर गया हुआ था. वहां किसी टीवी चैनल में उसका बयान आया है. इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. हिंदू संगठनों का कहना है कि युवक का हाल ही एक वीडियो सामने आया है. इसमें उसके द्वारा देश व संविधान की तुलना में धर्म को सर्वोच्चता देने की टिप्पणी की गई थी. इसे कुछ संगठनों ने राष्ट्रविरोधी करार दिया. इसी के विरोध में कई संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और कस्बे के प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला, जो बाद में पुलिस थाने पहुंचा. प्रदर्शन स्थल पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष गौरव व्यास ने कहा कि जो लोग इस देश में रहकर देश के संविधान को नहीं मानते ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
पढ़ें: दरगाह वाद प्रकरण : हिंदू संगठन ने पीएम मोदी से अजमेर में चादर न भेजने की अपील की
यह भी पढ़ें: बैवाण पर पत्थरबाजी का मामला, हिंदू संगठन व संत समाज का महापड़ाव, जहाजपुर कस्बा पूरी तरह बंद
प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की कि संबंधित युवक के खिलाफ देशद्रोह, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य राष्ट्रविरोधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए. साथ ही ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष निगरानी तंत्र विकसित किया जाए. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और मामले की कानूनी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सोशल मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर देश की एकता-अखंडता को ठेस पहुंचाने वाले बयानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी.
युवक को पाबंद करने की कार्रवाई होगी: इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने कहा कि मामला राजस्थान से बाहर का बताया जा रहा है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. युवक को पाबंद करने की कार्रवाई की जाएगी, आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, वो की जाएगी.