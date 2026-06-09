जनसुनवाई के नाम पर अधिकारियों का टाइम पास!, रील्स स्क्रॉल और झपकी लेते मिले साहेबान
रतलाम में मंगलवार को हुई जनसुनवाई में मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते, व्हाट्सएप पर चैट करते या झपकी लेते दिखे विभिन्न विभागों के अधिकारी. संवाददाता दिव्यराज सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 9:38 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 10:46 PM IST
रतलाम: हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर होने वाली जनसुनवाई को यहां मौजूद रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी कितनी गंभीरता से लेते हैं. इसका अंदाजा रतलाम की जनसुनवाई में रील स्क्रोल करते और व्हाट्सएप पर चैट करते विभिन्न विभागों के अधिकारियों को देखकर लगाया जा सकता है.
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर, एडीएम, जिला पंचायत सीईओ और एसडीएम के अलावा विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख पहुंचते हैं जो उनके विभाग से संबंधित समस्या का निराकरण करते हैं. लेकिन इन विभागों के अधिकारी जनसुनवाई के 3 घंटे के दौरान मोबाइल में मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं. महज थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर व्यस्त इन अधिकारी और कर्मचारियों की जनसुनवाई को लेकर गंभीरता उजागर होती है.
रतलाम में कलेक्ट्रेट में हो रही जनसुनवाई में पहुंचे थे 130 आवेदक
दरअसल आज मंगलवार को रतलाम में कलेक्ट्रेट में हो रही जनसुनवाई के दौरान सर्वाधिक 130 आवेदक पहुंचे थे. जिसमें राजस्व विभाग के अलावा विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर आवेदक यहां आए थे. इस दौरान कलेक्टर मिशा सिंह के अवकाश पर होने की वजह से जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन जनसुनवाई कर रही थीं. लेकिन कक्ष में बैठे विभिन्न विभागों के अधिकारी और उनके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि इस दौरान मोबाइल में ही व्यस्त नजर आए.
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ईटीवी भारत की टीम ने इन अधिकारियों को जनसुनवाई के दौरान रील देखते और सोशल मीडिया पर चैट करते कैमरे पर लाइव कैद किया है. हालांकि इन अधिकारियों से जब सवाल किए गए तो उनके द्वारा बताया गया कि विभागीय कार्य करने के लिए ही वे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे. इस मामले को जब जनसुनवाई कर रही जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि जनसुनवाई में मौजूद अधिकारी क्या कर रहे हैं.
आंखें बंद कर पॉवर नैप लेते हुए भी कैमरे में कैद हुए अधिकारी
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग , पीएचई, सामाजिक न्याय, नगर निगम, खनिज विभाग, जिला पेंशन कार्यालय और पशु चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जनसुनवाई के दौरान सोशल मीडिया और मोबाइल रील में व्यस्त नजर आए. मोबाइल की स्क्रीन देखकर थक चुके कुछ अधिकारी आंखें बंद कर पॉवर नैप लेते हुए भी कैमरे में कैद हुए हैं.
फरियादियों को कैसे मिलेगा समस्या का समाधान
बहरहाल हफ्ते में शनिवार और रविवार को छुट्टी मनाने वाले ये अधिकारी मंगलवार को भी जनसुनवाई के नाम पर टाइमपास करने के बाद शेष बचे समय में अपने-अपने विभागों से नदारत हो जाते हैं. ऐसे में जनसुनवाई में समाधान मिलने की उम्मीद में पहुंचने वाले आवेदकों की सुनवाई कैसे हो पाएगी यह बड़ा सवाल है.