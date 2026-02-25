ETV Bharat / state

प्रेम संबंधों को लेकर परिवार उठा रहे हैं खौफनाक कदम, पिटाई से लेकर हत्या तक को दिया जा रहा अंजाम

पलामू: झारखंड के पलामू में प्रेम संबंधों को लेकर परिवार खौफनाक कदम उठा रहे हैं. प्रेमियों की हत्याएं तक हो रही हैं. सामाजिक पंचायतों में भी प्रेमी जोड़ों को सजा दी जा रही है और मारपीट भी की जाती है. पिछले छह महीनों में पलामू में मॉब लिंचिंग से लेकर ऑनर किलिंग तक की घटनाएं हुई हैं. जिले में हर महीने प्रेम संबंधों से जुड़ी दो से तीन घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं.

2025 में पलामू में 103 हत्याएं हुईं, जिनमें से 30 से ज्यादा प्रेम संबंध और अनैतिक संबध से जुड़ी थीं. 2026 में, 2016 के बाद पहली मॉब लिंचिंग में हत्या हुई. पलामू पुलिस के पास हर हफ्ते प्रेम संबंध की 20 से 25 शिकायतें मिलती हैं. महिला थाने में पति-पत्नी को प्रेम संबंधों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं.

जानकारी देती पलामू एसपी (Etv Bharat)

केस स्टडी 01

22 फरवरी, 2026 को पलामू के पड़वा थाना इलाके के तेलियाही में बैटरी चोरी के आरोप में एक युवक की लिंचिंग कर दी गई. इस घटना में युवक की मौत हो गई. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि लड़का एक लड़की से मिलने गया था, तभी उसके घरवालों ने उसे पकड़ लिया. बाद में उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. प्रेम संबंधों को छिपाने के लिए बैटरी चोरी का आरोप लगाया गया था.

केस स्टडी 02