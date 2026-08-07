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7 महीने में हजारों म्यूल अकाउंट बंद, क्रिप्टोकरेंसी के 6 मामले.. 552 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर खास नजर: डीआईजी ने बताया कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग यूनिट (SMPU) ने जनवरी से जुलाई 2026 के बीच 2,809 आपत्तिजनक सोशल मीडिया यूआरएल और यूजर आईडी को टेकडाउन कराया. इसके अलावा 738 आईडी को स्थायी रूप से हटवाया गया. सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जा रहे साइबर अपराध और आपत्तिजनक सामग्री पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

हजारों म्यूल अकाउंट चिह्नित: साइबर प्रहार अभियान के तहत म्यूल अकाउंट के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है. साइबर प्रहार 2.0 के दौरान 1,215 म्यूल अकाउंट, साइबर प्रहार 3.0 में 536, जबकि साइबर प्रहार 4.0 के तहत जुलाई 2026 तक 3,177 म्यूल अकाउंट चिन्हित किए गए. विभिन्न चरणों में बड़ी संख्या में प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी भी की गई. फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोहों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है.

552 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी: साइबर हेल्पलाइन पर 17.79 लाख से अधिक कॉल का जवाब दिया गया. वहीं जनवरी से जून 2026 तक 2,942 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 552 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई. इस दौरान पीड़ितों को करीब 9.99 करोड़ रुपये की राशि वापस भी कराई गई.

धोखाधड़ी से जुड़ी 1,14,918 शिकायतें दर्ज: डीआईजी अवकाश कुमार ने बताया कि जनवरी से जुलाई 2026 तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी 1,14,918 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें करीब 104.05 करोड़ रुपये की राशि होल्ड कराई गई, जबकि होल्ड प्रतिशत बढ़कर 29.52 फीसदी पहुंच गया. इसी अवधि में अन्य साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया से संबंधित 13,642 शिकायतें प्राप्त हुईं.

पटना: बिहार में साइबर अपराध को लेकर पुलिस उपमहानिरीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि राज्य में इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है. साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई केवल साइबर ठगी की जांच ही नहीं कर रही है, बल्कि जागरूकता, प्रशिक्षण, डिजिटल अनुसंधान और तकनीकी संसाधनों के विस्तार के माध्यम से भी साइबर अपराधियों के खिलाफ व्यापक अभियान चला रही है.

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़: साइबर ऑपरेशन के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में कई महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई. गया में फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए. नवादा के वारिसलीगंज में फर्जी वित्तीय योजनाओं के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर नकदी, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए.

क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर धोखाधड़ी: बगहा में अस्पताल में भर्ती कराने के नाम पर साइबर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर नकदी, मोबाइल, सिम, बैंक पासबुक और एटीएम कार्ड बरामद किए गए. जमुई में फर्जी लोन, लॉटरी, क्यूआर कोड स्कैन, एपीके फाइल भेजकर ठगी, फर्जी कंपनी बनाकर ऋण उपलब्ध कराने और क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई बैंक खाते, मोबाइल, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट स्कैनर और अन्य उपकरण जब्त किए गए. समस्तीपुर में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले दो आरोपी भी गिरफ्तार किये गये.

630 पुलिस पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण: डीआईजी अवकाश कुमार ने बताया कि साइबर जागरूकता को प्राथमिकता देते हुए जनवरी 2026 से अब तक बिहार के सभी जिलों सहित 40 स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर कुल 91 साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अलावा पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को साइबर अपराध की जांच एवं तकनीकी पहलुओं पर दक्ष बनाने के लिए अब तक 630 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है.

क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े छह मामले: उन्होंने बताया कि डिजिटल इन्वेस्टिगेशन लैब में अब तक 72 मोबाइल, 9 हार्ड डिस्क और 9 लैपटॉप का डेटा एक्सट्रैक्शन किया गया है. साथ ही 14 डीपफेक फोटो और वीडियो की पहचान की गई. क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े छह मामलों की जांच जारी है. राज्य में साइबर अनुसंधान को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और तकनीकी उपकरण खरीदे जा रहे हैं. साथ ही बिहार पुलिस के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर (SOC) की स्थापना करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

"साइबर अपराध तेजी से बदलती चुनौती है, लेकिन बिहार पुलिस तकनीक, प्रशिक्षण और त्वरित कार्रवाई के जरिए इस पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में लगातार काम कर रही है. लोगों से अपील है कि किसी भी साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई कर पीड़ितों की राशि सुरक्षित कराई जा सके."-अवकाश कुमार, डीआईजी, साइबर अपराध

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