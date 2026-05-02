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गिरिडीह में 27 लाख यूनिट पत्थर की हो चुकी है चोरी, ढाई साल में भी जुर्माना नहीं वसूल सका विभाग

गिरिडीह में वैध खनन के नाम पर अवैध काम किया गया. पत्थर खदान के लीजधारकों ने 27 लाख यूनिट पत्थर की चोरी कर ली.

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पत्थर खदान में अवैध खनन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 12:37 PM IST

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गिरिडीह: वैध खनन पट्टा लेकर पत्थर की बड़े पैमाने पर चोरी कर ली गई. चोरी एक दो टन नहीं बल्कि बल्कि लगभग 27 लाख यूनिट यानी लगभग 1 लाख 8 हजार टन की गई. इसे हम 18 या 25 टन क्षमता वाले हाइवा में बदले तो 18 टन वाला 6000 हाइवा तो 25 टन वाला चार हजार से अधिक हाइवा पत्थर की चोरी की गई. गिरिडीह जिले के अलग-अलग अंचलों में संचालित पत्थर खदानों से लगातार चोरी होती रही और जब उस वक्त के जिलाधिकारी ने जांच करवायी तो चोरी पकड़ में आ गई.

9 महीने में पकड़ायी चोरी

दरअसल, मई 2023 से जनवरी 2024 तक जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग ने जिले के एमएस शिव ज्योति स्टोन, एमएस मां तारा स्टोन, श्रीराम स्टोन चिप्स, गौसिया स्टोन, मुन्ना कुमार सिंह, महादेव साहू, विजय कुमार राय, एमएस मां तारा स्टोन, जय मां गौरी स्टोन समेत कई खदानों की जांच करवायी तो पत्थर की चोरी का खुलासा हुआ.

खुलासा होने के बाद इन खदानों के संचालकों पर लगभग 26.13 करोड़ का जुर्माना लगाया गया. हालांकि लगभग 2 से ढाई वर्ष में मात्र 92.12 लाख जुर्माना ही विभाग वसूल सका है. बाकी वसूली के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नोटिस ही जारी किया गया है.

12 करोड़ सिर्फ एक माइंस पर जुर्माना

विभाग ने जिन माइंस संचालकों पर जुर्माना लगाया है उनमें 12 करोड़ से अधिक का जुर्माना एकतरवा (धनवार) में संचालित एमएस शिव ज्योति स्टोन पर लगाया गया है. जबकि यहीं पर संचालित श्रीराम स्टोन चिप्स पर 30549373 रुपये, एमएस मां तारा स्टोन वर्कस पर 37712785 रुपये, धनवार के माधोपुर में संचालित गौसिया स्टोन पर 3781709 रुपये और जमुआ के करहाडीह में संचालित मुन्ना कुमार सिंह पर 11713834 रुपये का जुर्माना लगा है. यह पूरा आंकड़ा विभाग से मिली जानकारी पर आधारित है.

कई की लीज अवधि हो चुकी है समाप्त

यहां एक बड़ी बात है कि जिन माइंस संचालकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें से कई का लीज 2025 में ही समाप्त हो चुका है. लीज समाप्त होने के बाद ऐसे माइंस संचालकों से जुर्माना की वसूली चुनौती से कम नहीं है. यहां देखना होगा कि वसूली के लिए विभाग आगे किस तरह का कदम उठाता है या वसूली के नाम पर जो समय काट रहा वैसा आगे भी चलेगा.

सर्टिफिकेट केस ही एकमात्र रास्ता

इधर, इस मामले में प्रभारी डीएमओ सह माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वजीत उरांव का कहना है कि एमएस शिव ज्योति स्टोन, एमएस मां तारा स्टोन, श्रीराम स्टोन चिप्स, गौसिया स्टोन, मुन्ना कुमार सिंह, महादेव साहू, विजय कुमार राय, एमएस मां तारा स्टोन, जय मां गौरी स्टोन समेत अन्य पर लगाए गए 26.13 करोड़ रुपया जुर्माना की राशि वसूली को लेकर विभाग लगातार प्रयास करता रहा है.

इनमें से कई को दो बार नोटिस भेजा जा चुका है. कुछ लोगों को फाइनल नोटिस भेजा जा रहा है. सर्टिफिकेट केस को लेकर भी तैयारी की जा रही है. कुछ तकनीकी अड़चन है जल्द ही इसे दूर कर वसूली की जाएगी. उन्होंने बताया कि अभी तक 92 लाख से अधिक वसूली की गई है.

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