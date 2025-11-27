देवघर में लाखों खर्च के बाद भी बदहाल ओपन जिम! देखरेख के अभाव में खराब हुआ मशीनों का स्वास्थ्य
देवघर में ओपन जिम की खराब स्थिति को देखते हुए वहां के लोगों ने जिला प्रशासन से उसे सुधारने के लिए गुहार लगाई है.
Published : November 27, 2025 at 6:09 PM IST
देवघर: शहर में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई ओपन जिम रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है. जिन मशीनों पर युवाओं की ताकत बढ़नी थी, आज वही जंग खा रही है. राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने जनता की फिटनेस का खाका खींचकर बड़े उत्साह से केकेएन स्टेडियम में ओपन जिम की स्थापना की थी. कुछ समय तक यह, शहरवासियों के लिए वरदान साबित हुआ लेकिन अब धीरे-धीरे उपेक्षा, गैर जिम्मेदारी और रखरखाव की कमी ने पूरी व्यवस्था खराब कर दी. लाखों रूपये की मशीन अब मिट्टी में धंस चुकी है या फिर टूट चुकी है.
बिना रखरखाव के चलते खराब हुई मशीन
कमलकांत नरोने स्टेडियम में तैयारी कर रहे युवक अमन कुमार ने बताया कि हर बार मशीन पर चढ़ते हुए उन्हें डर रहता है कि कसरत के बजाय कहीं चोट न लग जाए. अधिकांश मशीनों की स्प्रिंग टूट चुके हैं, कई के नट-बोल्ट गायब हैं और कुछ तो जमीन में धंस चुकी हैं. युवा का कहना है कि उनके लिए असली पूंजी स्वास्थ्य है लेकिन यहां उन्हें सुरक्षित उपकरण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही की मार झेलनी पड़ रही है.
ओपन जिम की स्थिति बद से बत्तर
केके एन स्टेडियम में प्रेक्टिस करने पहुंचे दीनदयाल कुमार ने भी बताया कि कुछ साल पहले ही ओपन जिम बनाया गया था, लेकिन ओपन जिम की स्थिति बद से बदत्तर हो गई है. उनके द्वारा कई बार स्टेडियम में मौजूद पदाधिकारी को यह भी कहा गया है कि जल्द से जल्द इन मशीनों को दुरुस्त किया जाए ताकि मैदान में आने वाले बुजुर्ग, युवा ऐसी मशीनों का उपयोग कर अपने स्वास्थ्य को बना सके लेकिन पदाधिकारी और स्टेडियम प्रबंधन द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है. साल बीत गए लेकिन मशीन ठीक होने की जगह और भी ज्यादा खराब होती चली गई.
खुले में होने की वजह से मशीनों के कई आवश्यक पुर्जे चोरी हो जाते हैं और लगातार देखरेख न होने की वजह से मशीनें धीरे-धीरे बेकार होती चली गईं. पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है और उम्मीद है कि जल्द मरम्मत का काम शुरू होगा ताकि देवघर के नागरिक बिना किसी भय के इन सुविधाओं का उपयोग कर सके: संतोष कुमार, जिला खेल पदाधिकारी
75 साल की उम्र में पावर लिफ्टिंग का शौक, उत्तर प्रदेश के भगवान जीत चुके हैं कई मेडल
