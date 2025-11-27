ETV Bharat / state

देवघर में लाखों खर्च के बाद भी बदहाल ओपन जिम! देखरेख के अभाव में खराब हुआ मशीनों का स्वास्थ्य

देवघर: शहर में लाखों रुपए की लागत से बनाई गई ओपन जिम रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है. जिन मशीनों पर युवाओं की ताकत बढ़नी थी, आज वही जंग खा रही है. राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने जनता की फिटनेस का खाका खींचकर बड़े उत्साह से केकेएन स्टेडियम में ओपन जिम की स्थापना की थी. कुछ समय तक यह, शहरवासियों के लिए वरदान साबित हुआ लेकिन अब धीरे-धीरे उपेक्षा, गैर जिम्मेदारी और रखरखाव की कमी ने पूरी व्यवस्था खराब कर दी. लाखों रूपये की मशीन अब मिट्टी में धंस चुकी है या फिर टूट चुकी है.

बिना रखरखाव के चलते खराब हुई मशीन

कमलकांत नरोने स्टेडियम में तैयारी कर रहे युवक अमन कुमार ने बताया कि हर बार मशीन पर चढ़ते हुए उन्हें डर रहता है कि कसरत के बजाय कहीं चोट न लग जाए. अधिकांश मशीनों की स्प्रिंग टूट चुके हैं, कई के नट-बोल्ट गायब हैं और कुछ तो जमीन में धंस चुकी हैं. युवा का कहना है कि उनके लिए असली पूंजी स्वास्थ्य है लेकिन यहां उन्हें सुरक्षित उपकरण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार और लापरवाही की मार झेलनी पड़ रही है.