बिहार में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर.. उड़े परखच्चे, तीन की मौत
भोजपुर में रविवार को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जाकर ट्रक से टकरा गई. हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई. मनाली घूमने गया था परिवार.
Published : July 5, 2026 at 9:00 AM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अमराई नवादा के पास रविवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गई. हादसे में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.
भीषण हादसे में तीन की मौत: मृतक झारखंड के देवघर जिले के निवासी थे. ये सभी मनाली घूमने गए थे और नोएडा होते हुए अपने घर देवघर लौट रहे थे. मृतकों में 32 वर्षीय प्रकाश सिंह, 27 वर्षीय पत्नी पल्लवी सिंह और देवर शामिल हैं. वहीं एक घायल युवक का प्राथमिक उपचार कराया गया जिसके बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया है.
गाड़ी के उड़ परखच्चे: 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रही स्कॉर्पियो ट्रेलर से इतनी जोरदार टकराई कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सवार लोग अंदर फंस गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया.
पुलिस ने शुरू की जांच: घटना की सूचना मिलते ही बिहिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.
परिवार पर छाया मातम: देवघर निवासी इस परिवार की मनाली की खुशियों भरी यात्रा गम में बदल गई. मृतकों की पहचान प्रकाश सिंह और पल्लवी सिंह के रूप में हो चुकी है. तीसरे मृतक की पहचान का काम जारी है. परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दे दी गई है.
ओवरस्पीड और नींद की आशंका: प्रारंभिक जांच में ओवरस्पीडिंग को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. DSP ट्रैफिक पंकज सुधांशु के अनुसार चालक को नींद आने के कारण गाड़ी संतुलन खो बैठी और सीधे ट्रेलर में जा घुसी. हादसा नोएडा की ओर से आते समय हुआ. पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने में जुटी है.
“120 की स्पीड में स्कॉर्पियो ट्रेलर से टकराई। चालक को नींद आने के कारण संतुलन खो गया. स्कॉर्पियो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया था. फंसे लोगों को गाड़ी काटकर बाहर निकालना पड़ा."-पंकज सुधांशु, डीएसपी, ट्रैफिक
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