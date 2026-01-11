बिहार में दर्दनाक हादसा, खड़े कंटेनर से कार की भीषण टक्कर.. चार लोगों की मौत
बिहार के बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. पढ़ें खबर-
Published : January 11, 2026 at 9:25 AM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना के निकट बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन पर शनिवार को घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि राहगीरों और स्थानीय लोगों को घायलों की मदद के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.
घने कोहरे में खड़े कंटेनर से टकराई स्कॉर्पियो: जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे खड़ा एक कंटेनर ट्रक घने कोहरे के चलते दिखाई नहीं दे रहा था. तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो पहले इस कंटेनर से टकराई, जिसके बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां भी आपस में भिड़ गईं. स्कॉर्पियो कंटेनर में इस कदर घुस गई कि उसमें सवार चारों लोग बुरी तरह फंस गए. हादसे की चपेट में आने वाली गाड़ियों में से एक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.
मौके पर ही चार लोगों की मौत: मृतकों में एक ही परिवार के सदस्य शामिल थे, जिनमें पिता और बेटी की मौत सबसे दर्दनाक तरीके से हुई है. गाड़ी में फंसे शवों को निकालने के लिए पुलिस और स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किए. लगभग आधे घंटे तक जाम लगा रहा और बाद में एनएच की क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे किया गया. एक मामले में गैस कटर की सहायता से शव बाहर निकाले गए, जिसमें एक बेटी का सिर अलग हो गया था.
आधे घंटे बाद बहाल हुई आवाजाही: हादसे के तुरंत बाद फोरलेन पर भारी जाम लग गया और गाड़ियों की एक किलोमीटर लंबी लाइन खड़ी हो गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से आधे घंटे की मशक्कत के बाद एक लेन बहाल की गई. पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू किया, जिससे स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हुई.
पुलिस ने शव कब्जे में लिए: अथमलगोला थाने की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़ भेज दिया. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा पूरी तरह घने कोहरे के कारण हुआ. मृतकों की पहचान और आगे की जांच जारी है.
सड़क सुरक्षा पर सवाल: यह हादसा बिहार में सर्दियों के मौसम में घने कोहरे के कारण होने वाले लगातार दुर्घटनाओं की कड़ी में एक और उदाहरण है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मौसम में कम स्पीड से वाहन चलाना, फॉग लाइट का इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है. प्रशासन से अपील की जा रही है कि फोरलेन जैसे प्रमुख मार्गों पर कोहरे के दौरान विशेष सतर्कता और साइनेज बोर्ड लगाए जाएं ताकि ऐसी त्रासदियां रोकी जा सकें.
