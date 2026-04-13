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बिहार में दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर ब्लास्ट में माता-पिता सहित मासूम की मौत.. कई लोग झुलसे

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर में रविवार शाम को हुए भीषण गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. बेचन दास के घर में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जो पल भर में विकराल रूप धारण कर पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक तीन महीने का मासूम बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए.

खाना बनाते समय अचानक ब्लास्ट: घटना सुंदरपुर के तेनु पेड़ के निकट बेचन दास के घर की है, जहां रात के भोजन की तैयारी चल रही थी. अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से जोरदार ब्लास्ट हुआ. आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि घर के लोग बच नहीं पाए. आग ने पूरे मकान को घेर लिया और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचाया.

एक मासूम समेत तीन लोगों की मौत (ETV Bharat)

तीन लोगों की मौत, एक मासूम भी शामिल: पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में गोविंद दास, मिसु कुमारी और तीन महीने का नन्हा बच्चा शामिल हैं, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतकों में दो वयस्क और एक बच्चे शामिल होने से पूरे परिवार पर गहरा सदमे में है.

"इस घटना में माता-पिता और उनके तीन महीने के बच्चे की मौत हो गई है. वो नये किचन में खाना बनाने जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ."-भगवान लाल ठाकुर, पार्षद प्रतिनिधि

कई लोग गंभीर रूप से घायल: बेचन दास, उनके दूसरे बेटे गोविंद, पड़ोसी आदित्य और एक अग्निशमन अधिकारी समेत कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं. सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.