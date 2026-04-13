बिहार में दर्दनाक हादसा, गैस सिलेंडर ब्लास्ट में माता-पिता सहित मासूम की मौत.. कई लोग झुलसे
दरभंगा में दर्दनाक हादसा हुआ है. एक घर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से एक मासूम समेत तीन लोगों की मौत, दर्जनभर लोग झुलस गये. पढ़ें
Published : April 13, 2026 at 8:26 AM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर में रविवार शाम को हुए भीषण गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया. बेचन दास के घर में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जो पल भर में विकराल रूप धारण कर पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक तीन महीने का मासूम बच्चा समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए.
खाना बनाते समय अचानक ब्लास्ट: घटना सुंदरपुर के तेनु पेड़ के निकट बेचन दास के घर की है, जहां रात के भोजन की तैयारी चल रही थी. अचानक गैस सिलेंडर में आग लगने से जोरदार ब्लास्ट हुआ. आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि घर के लोग बच नहीं पाए. आग ने पूरे मकान को घेर लिया और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचाया.
तीन लोगों की मौत, एक मासूम भी शामिल: पार्षद प्रतिनिधि भगवान लाल ठाकुर ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे में गोविंद दास, मिसु कुमारी और तीन महीने का नन्हा बच्चा शामिल हैं, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मृतकों में दो वयस्क और एक बच्चे शामिल होने से पूरे परिवार पर गहरा सदमे में है.
"इस घटना में माता-पिता और उनके तीन महीने के बच्चे की मौत हो गई है. वो नये किचन में खाना बनाने जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ."-भगवान लाल ठाकुर, पार्षद प्रतिनिधि
कई लोग गंभीर रूप से घायल: बेचन दास, उनके दूसरे बेटे गोविंद, पड़ोसी आदित्य और एक अग्निशमन अधिकारी समेत कई लोग बुरी तरह झुलस गए हैं. सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है. उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
अग्निशमन विभाग और पुलिस की कार्रवाई: घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. विश्वविद्यालय थाना की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. थाना प्रभारी सुधार कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया और आग को जल्द नियंत्रित कर लिया गया.
"जैसे ही सूचना मिली की घर में आग लग गई है, हम लोगों ने पहुंचकर अग्निशमन विभाग को सूचना दी. जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया. कुल तीन लोगों की मौत हुई है बाकि लोगों का इलाज चल रहा है."-सुधार कुमार, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी
पूरे इलाके में पसरा मातम: इस भीषण हादसे के बाद सुंदरपुर इलाके में मातम का माहौल छा गया है. कई लोग अभी भी घटनास्थल पर जमा हैं और घायलों व मृतकों के परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं.
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी: घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में गैस सिलेंडर की लीकेज या खराबी को हादसे का कारण बताया जा रहा है. आगे की जांच जारी है.
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