भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल, चुनाव में मीडिया की भूमिका पर नई दिल्ली में जुटेंगे देशभर के मीडियाकर्मी

भारत निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल, चुनाव में मीडिया की भूमिका पर नई दिल्ली में जुटेंगे देशभर के मीडियाकर्मी
दिल्ली में शुक्रवार को चुनाव में मीडिया की भूमिका पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जिसमें झारखंड से भी कई पत्रकार शामिल होंगे.
Published : July 16, 2026 at 11:43 AM IST
रांची: निर्वाचन कार्य में मीडिया की भूमिका पर चुनाव आयोग ने बड़ी पहल करते हुए आगामी 17 जुलाई यानी कल राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाया है. नई दिल्ली के द्वारका स्थित आईआईआईडीएम (IIIDM) सभागार में आयोजित इस कांफ्रेंस को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार संबोधित करेंगे.
कई राज्यों से शामिल होंगे मीडियाकर्मी
झारखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों से शामिल हो रहे मीडियाकर्मियों को सर्वप्रथम चुनाव में मीडिया की भूमिका विषय पर (डीजी मीडिया) आशीष गोयल विचार व्यक्त करेंगे. इसके बाद आईआईडीईएम के डीजी राकेश कुमार वर्मा संबोधित करेंगे. सुबह 9:00 बजे से आयोजित इस एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में डॉ सीमा खन्ना डीजी आईटी के द्वारा ECINET प्लेटफार्म और चुनाव में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर जानकारी दी जाएगी.
कानूनी विषयों के जानकारी डीडीजी (लॉ) विजय कुमार पांडे के द्वारा महत्वपूर्ण संवैधानिक कानून और हाल में न्यायालय द्वारा आए जजमेंट की जानकारी दी जाएगी. अपूर्वा कुमार सिंह के द्वारा इलेक्ट्रॉन रोल पोलिंग प्रक्रिया और काउंटिंग प्रक्रिया पर विचार रखे जाएंगे.
मुख्य चुनाव आयुक्त कॉफ्रेंस को करेंगे संबोधित
निर्वाचन कार्य से जुड़ी खबरों का रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को चुनाव आयोग के द्वारा हर पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी. एक दिवसीय इस नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करीब 1 घंटे तक संबोधित करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त के संबोधन के पश्चात उपस्थित मीडियाकर्मी उनसे सीधा सवाल भी पूछ सकते हैं. इसके लिए 4:30 बजे अपराह्न से 5:30 तक प्रश्नोत्तर अवधि रखी गई है.
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इससे चुनाव कार्य से जुड़ी जानकारी मीडियाकर्मियों को मिलेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड से 10 से 12 पत्रकार इसमें शामिल हो रहे हैं.
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