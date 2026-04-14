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U-18 एशिया कप की तैयारी: झारखंड के 11 खिलाड़ी भारतीय हॉकी कैंप में चयनित

रांचीः U-18 एशिया कप 2026 की तैयारियों के तहत आयोजित होने वाले सब जूनियर भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम के कोचिंग कैंप में झारखंड के कुल 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ है. इनमें 8 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं. यह कोचिंग कैंप 19 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक भोपाल स्थित साई सेंटर (SAI) में आयोजित किया जाएगा.

यह कैंप 29 मई से 6 जून 2026 तक जापान के काकामीगाहारा में होने वाले U-18 एशिया कप के लिए खिलाड़ियों की अंतिम तैयारी के उद्देश्य से लगाया जा रहा है. देशभर से महिला और पुरुष वर्ग में 40-40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है. जिनमें झारखंड के खिलाड़ियों की मजबूत भागीदारी देखने को मिल रही है.

राष्ट्रीय कैंप में इन खिलाड़ियों का हुआ चयन

महिला टीम में झारखंड की सुगन सांगा, संदीपा कुमारी, पुष्पा मांझी, अंकिता लकड़ा, श्रुति कुमारी, खिली कुमारी, नीलम टोपनो और प्रीति बिलुंग को जगह मिली है. वहीं पुरुष टीम में आशीष तानी पूर्ति, प्रेमचंद सोय और जयसन कांडूलना का चयन हुआ है.

झारखंड की मजबूत उपस्थिति

झारखंड के 11 खिलाड़ियों का एक साथ चयन होना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इससे यह साफ है कि राज्य में हॉकी के क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. इन खिलाड़ियों का चयन हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.

महिला खिलाड़ियों का चयन 1 से 12 अप्रैल तक रांची में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 के प्रदर्शन के आधार पर हुआ है. वहीं पुरुष खिलाड़ियों का चयन राजगीर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है.