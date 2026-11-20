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कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: प्रणव झा को मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी, अंबा प्रसाद की AICC सचिव पद से छुट्टी

कांग्रेस नेता प्रणव झा और अंबा प्रसाद ( ETV Bharat )

रांची: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 81 AICC सचिवों की नई सूची जारी की. केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार प्रणव झा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय से जोड़ा गया है जबकि झारखंड के बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद समेत कई पुराने सचिवों को जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है.

झारखंड से दो कांग्रेस नेताओं हजारीबाग के भीम कुमार और गुमला के बॉबी भगत को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी दी गयी है. वहीं भूपेंद्र मरावी और अवनीश काजला को झारखंड का सह प्रभारी बनाया गया है.