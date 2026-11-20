कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल: प्रणव झा को मिली राष्ट्रीय जिम्मेदारी, अंबा प्रसाद की AICC सचिव पद से छुट्टी
AICC सचिवों की नई सूची में झारखंड के प्रणव झा समेत कई नेताओं के नाम शामिल है. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 20, 2026 at 12:09 AM IST
रांची: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 81 AICC सचिवों की नई सूची जारी की. केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार प्रणव झा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय से जोड़ा गया है जबकि झारखंड के बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद समेत कई पुराने सचिवों को जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है.
झारखंड से दो कांग्रेस नेताओं हजारीबाग के भीम कुमार और गुमला के बॉबी भगत को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेवारी दी गयी है. वहीं भूपेंद्र मरावी और अवनीश काजला को झारखंड का सह प्रभारी बनाया गया है.
झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारियों के नए सिरे से बंटवारे के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिवों की नई सूची जारी की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रणव झा को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यालय से जुड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है, जबकि झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को AICC सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि बदलाव एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और यही वजह है है कि पार्टी ने अंबा प्रसाद सहित अन्य निवर्तमान सचिवों के योगदान की सराहना भी की है.
प्रणव झा को कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय में मिली जिम्मेदारी
AICC की ओर से जारी नई सूची के मुताबिक, प्रणव झा को कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय (Office of Hon'ble Congress President) से संबद्ध सचिव बनाया गया है. इस जिम्मेदारी के साथ वह सीधे कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय से जुड़े संगठनात्मक कामकाज में भूमिका निभाएंगे.
प्रणव झा को मिली यह जिम्मेदारी झारखंड की राजनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. हाल ही में झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में जीत के आंकड़ें मौजूद रहने के बावजूद मिली अप्रत्याशित हार के बाद प्रणव झा को मिली यह जिम्मेवारी बेहद खास मानी जा रही है.
अंबा प्रसाद की जिम्मेदारी खत्म, पार्टी ने योगदान को सराहा
इस संगठनात्मक बदलाव का दूसरा बड़ा पहलू झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़ा है, कई वजहों से लगातार चर्चा में रहीं अंबा प्रसाद का नाम नई AICC सचिवों की सूची में शामिल नहीं है. इसके बजाय उन्हें निवर्तमान AICC सचिवों की सूची में रखा गया है. कांग्रेस की ओर से जारी पत्र में कुल 25 निवर्तमान AICC सचिवों और संयुक्त सचिवों के नाम दिए गए हैं, इनमें अंबा प्रसाद का नाम सबसे पहले है, पार्टी ने इन सभी नेताओं के योगदान की सराहना की है.
अंबा प्रसाद को सचिव पद से हटाए जाने के बाद झारखंड कांग्रेस में इसे संगठनात्मक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि, पार्टी की ओर से इस बदलाव के पीछे कोई अलग वजह नहीं बताई गई है. कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, पार्टी ने देश के अलग-अलग राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और संगठनात्मक विभागों के लिए कुल 81 सचिवों की जिम्मेदारियां तय की हैं.
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