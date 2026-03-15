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सिर्फ नीतीश कुमार ही CM पद नहीं छोड़ेंगे, ये मंत्री और विधायक भी ले सकते हैं बड़ा फैसला

नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, तब उनके कई पुराने साथी भी पद त्याग सकते हैं. पढ़ें ऐसे कौन-कौन मंत्री और विधायक हैं?

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 2:31 PM IST

8 Min Read
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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने का फैसला लिया है. 16 मार्च के बाद वह कभी भी पद से त्यागपत्र दे सकते हैं. उसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा. नई सरकार में सीएम के कुछ पुराने साथी जो 1995 से साथ हैं और लगातार मंत्रिमंडल में उनका हाथ मजबूत करते रहे हैं, वे भी उनकी राह पर चल सकते हैं. इसमें बिजेंद्र प्रसाद यादव का नाम सबसे अधिक चर्चा में है.

पुराने साथी ले सकते हैं बड़ा निर्णय: 2 साल पहले एक कार्यक्रम में बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा भी था कि अब कब तक ऊर्जा मंत्री रहूंगा? तब नीतीश कुमार ने उन्हें कहा था कि आप ही को देखना है. इस बार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार का बहुत दबाव था. इसीलिए बिजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से फिर से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं. उन्हें ऊर्जा मंत्री के साथ वित्त मंत्री भी बनाया गया है लेकिन चर्चा है कि जेडीयू की बैठक में बिजेंद्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से कहा है कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम भी मंत्री नहीं रहेंगे.

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मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

बिजेंद्र यादव क्यों लेंगे फैसला? बिजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश कुमार का साथ उस समय दिया था, जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश ने लालू से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी. बिजेंद्र प्रसाद यादव जब राजनीति में साथ देने की बात आई तो उन्होंने नीतीश कुमार को चुना और इसके पीछे वजह भी बताते रहे हैं कि नीतीश कुमार साफ सुथरा छवि और विजन वाले नेता हैं.

लगातार मंत्री हैं बिजेंद्र यादव: 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार बिजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ऊर्जा विभाग देख रहे हैं. ऊर्जा विभाग के साथ उन्हें समय-समय पर कई बड़ी जिम्मेवारियां भी दी गई है. पार्टी में भी जब बड़े फैसले लेने की बात होती है तो बिजेंद्र यादव से नीतीश कुमार सलाह लेते रहे हैं. बिजेंद्र यादव का सुझाव भी नीतीश कुमार मानते रहे हैं.

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समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

यादव वोटबैंक पर पकड़: बिजेंद्र प्रसाद यादव कोसी इलाके में एक बड़ा चेहरा हैं और लालू यादव के रहते भी यादव वोट बैंक को जदयू के पक्ष में करवाते रहे हैं. यही कारण है कि लगातार चुनाव जीतते रहे हैं. इस बार नौवीं बार सुपौल से विधानसभा का चुनाव जीता है. अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं. ऐसे में चर्चा यह है कि बिजेंद्र प्रसाद यादव भी नई सरकार में मंत्री बनना नहीं चाहते हैं.

उम्र भी काफी ज्यादा: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि बिजेंद्र यादव समाजवादी नेता है. उनके विचार नीतीश कुमार से मिलते हैं. स्वच्छ छवि के नेता हैं. नीतीश कुमार के साथ उनका तालमेल भी बेहतर रहा है. यही वजह है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा और संभव है बिजेंद्र प्रसाद यादव उम्र के इस दहलीज पर बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ काम करने में सहज नहीं हो.

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जेडीयू मीटिंग में नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

"नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री हैं, तब से बिजेंद्र प्रसाद यादव भी उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं. छवि भी उनकी अच्छी है. अब नीतीश के सीएम नहीं रहने पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ बहुत कंफर्ट नहीं महसूस करेंगे. उम्र भी बहुत ज्यादा है. इसलिए बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जदयू की बैठक में नीतीश कुमार जब नहीं माने तो उन्होंने कह दी कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं भी मंत्री नहीं रहूंगा."- प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: प्रोफेसर प्रमोद कुमार का यह यह भी कहना है बिजेंद्र प्रसाद यादव के साथ पुराने साथियों की बात करें तो विजय चौधरी और श्रवण कुमार जैसे मंत्री भी हैं. हालांकि विजय चौधरी लगातार कह रहे हैं कि आपके नेतृत्व में ही हम लोग काम करते रहेंगे, इसकी आदत हो गई है. ऐसे में देखना है कि विजय चौधरी भी क्या फैसला लेते हैं. ऐसे तय माना जा रहा है कि विजय कुमार चौधरी को नई सरकार में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी. इसके अलावा श्रवण कुमार नीतीश कुमार के भरोसे वाले नेता माने आते हैं. इसलिए सरकार में रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे.

वशिष्ठ नारायण सिंह पर भी नजर: जेडीयू के बड़े नेताओं की बात करें तो वशिष्ठ नारायण सिंह पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं. अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के बाद उनका नंबर है. वहभी लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ राजनीति करने का फैसला लिया था और 1994 से लगातार नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करते रहे हैं. लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं. पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी बड़ी भूमिका रहती है. अब तय माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने से वशिष्ठ नारायण सिंह भी अपनी राजनीतिक पारी का अंत करेंगे. वशिष्ठ नारायण सिंह ने बातचीत में कहा भी है कि नीतीश कुमार के कहने पर ही स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने के बावजूद हम लगातार पार्टी में काम करते रहे हैं.

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नीतीश कुमार के साथ वशिष्ठ नारायण सिंह (सौ. वशिष्ठ नारायण सिंह एक्स हैंडल)

"वशिष्ठ नारायण सिंह अभी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हैं. बड़े कार्यक्रमों में ही दिखते हैं. ऐसे में जब नीतीश मुख्यमंत्री से हटेंगे तो संभव है कि नए लोगों को जगह देने के लिए वशिष्ठ नारायण सिंह भी सक्रिय राजनीति से पूरी तरह अलग हो जाए."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

हरिनारायण सिंह दे सकते हैं इस्तीफा: वहीं नीतीश कुमार के पुराने साथी हरनौत के विधायक हरिनारायण सिंह हैं. इस बार विधानसभा चुनाव में हरनौत से जीतकर बिहार में इकलौते विधायक हैं, जो 10 बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया है. चर्चा यह भी है कि वह विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं और इस विधानसभा से निशांत कुमार चुनाव लड़ सकते हैं. वह इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन चर्चा है कि निशांत के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं.

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि हरिनारायण सिंह उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं. जहां से नीतीश कुमार पहली बार चुनाव जीते थे. हरिनारायण सिंह पर पार्टी का भी दबाव होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे के लिए वह सीट छोड़ दें. संभव है इसके स्थान पर उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए और हरिनारायण सिंह का स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर नहीं है.

"2020 में ही हरिनारायण सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, अपने स्थान पर बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते थे लेकिन नीतीश कुमार उसके लिए तैयार नहीं हुए. ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार के कहने पर पिछले दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए हरनौत का सीट छोड़कर नीतीश कुमार के प्रति एक कृतज्ञता भी प्रकट कर सकते हैं."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

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जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश कुमार (सौ. नीतीश कुमार एक्स हैंडल)

अनंत सिंह क्या करेंगे?: मोकामा के विधायक अनंत सिंह का भी एक वीडियो काफी वायरल हुआ था. जब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तभी तक हम भी राजनीति में हैं. जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे, हम भी राजनीति छोड़ देंगे. ऐसे में देखना होगा कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो मोकामा के विधायक अनंत सिंह क्या फैसला लेते हैं?

कई चहेते का कद बढ़ेगा तो कई का घटेगा: कुल मिलाकर देखें तो नीतीश कुमार के जो पुराने साथी हैं, उसमें से कुछ नीतीश कुमार का साथ देने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकते हैं. निशांत कुमार के साथ नए चेहरे को मौका देने के लिए यह फैसला ले सकते हैं, उनमें से कई की उम्र भी हो चुकी है. वहीं नीतीश मंत्रिमंडल में कई ऐसे नेता हैं, जिनका कद नई सरकार में बढ़ेगा तो वही कई चहेते का का कद घटेगा भी.

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