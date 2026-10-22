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बिहार में एक साथ 3 IPS और 54 DSP का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार सचिवालय ( ETV Bharat )

पटना : बिहार में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में फेरबदल का दौर जारी है. इसी क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी किया है. इसके तहत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और बिहार पुलिस सेवा के कई अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है. इस फेरबदल में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों, पुलिस इकाइयों और विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

3 IPS का तबादला