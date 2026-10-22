बिहार में एक साथ 3 IPS और 54 DSP का तबादला, देखें पूरी लिस्ट
बिहार में एक बार फिर से बड़े स्तर पर पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक
Published : October 22, 2026 at 7:52 PM IST
पटना : बिहार में प्रशासनिक और पुलिस महकमे में फेरबदल का दौर जारी है. इसी क्रम में राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी किया है. इसके तहत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और बिहार पुलिस सेवा के कई अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है. इस फेरबदल में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को विभिन्न जिलों, पुलिस इकाइयों और विभागों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
3 IPS का तबादला
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16 में पदस्थापित अपराजित को पुलिस अधीक्षक, विधि-व्यवस्था (पटना) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वहीं, मुकुल कुमार रंजन को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण, समस्तीपुर) और आलोक रंजन को पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण, भागलपुर) के पद पर पदस्थापित किया गया है.
साइबर अपराध से लेकर आर्थिक अपराध तक नई तैनाती
रश्मि को अपर पुलिस अधीक्षक, रेल की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा अजय प्रसाद को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष अपराध, अपराध अनुसंधान विभाग (पटना) में तैनात किया गया है. अधिसूचना के तहत रौशन कुमार गुप्ता को पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राइम, औरंगाबाद बनाया गया है. अंकुर कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, रेल, पटना और कंचन राज को पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अपराध, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
अरुण कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, मद्य निषेध और शालिग्राम कुमार को पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित किया गया है. संजय कुमार सिंह को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-6, मुजफ्फरपुर और भावेश कुमार मंडल को आर्थिक अपराध इकाई, पटना में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है. जितेंद्र कुमार सिंह और विजय कुमार को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर में नई जिम्मेदारी दी गई है. संतोष कुमार सिंह को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-16 तथा बैजनाथ कुमार और वीरेंद्र प्रसाद यादव को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-12, भीम नगर में पदस्थापित किया गया है.
निगरानी, अपराध अनुसंधान और मद्य निषेध इकाइयों में बदलाव
पुलिस उपाधीक्षक स्तर पर किए गए फेरबदल के तहत संगीता कुशवाहा को विशेष शाखा, पटना और किशोरी सहचारी को मद्य निषेध, पटना में तैनात किया गया है. सचिंद्र यादव तथा जितेंद्र कुमार-1 को ईआरएसएस, पटना में पदस्थापित किया गया है. सतीश कुमार सिंह को विशेष शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग में जिम्मेदारी दी गई है.
वेदनाथ पाठक को विशेष अपराध, अपराध अनुसंधान विभाग, पटना में तैनात किया गया है. कमल किशोर सिंह और सौम्या प्रियदर्शी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. ओम प्रकाश को केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना में पदस्थापित किया गया है.
सीमा कुमारी, दिलीप कुमार और अजय कुमार सिंह को अपराध अनुसंधान विभाग में तैनात किया गया है. धर्मेंद्र कुमार को बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, राजेश्वर प्रसाद को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना और विजय कुमार सिंह को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-6, मुजफ्फरपुर में पदस्थापित किया गया है.
इसके अतिरिक्त, अबरार अहमद खान को मद्य निषेध, सुभाष वैद्यनाथन को सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, राकेश रंजन सिंह को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, संजय कुमार और कुमारी वंदना को क्रमशः आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में जिम्मेदारी दी गई है. निशिकांत निशि को पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, मधुबनी तथा अनिल कुमार सिंह को अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित किया गया है.
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