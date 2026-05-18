ETV Bharat / state

लातेहार में भीषण सड़क हादसे में 11 लोग घायल, चार की हालत गंभीर

लातेहार में एक अनियंत्रित ऑटो हाइवा से टकराकर पलट गई. इस सड़क हादसे में 11 लोग घायल हो गए.

injured peoples Treatment at hospital
घायलों का अस्पताल में इलाज जारी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 18, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहार: जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बसिया ब्रिज के पास सोमवार को भीषण सड़क दुर्घटना हो गई. यहां एक हाइवा और ऑटो में टक्कर हो गई. जहां ऑटो में सवार 11 लोग घायल हो गए. इनमें चार लोगों की स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है. जिन्हें बालूमाथ में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है.

हाइवा से टकराकर पलट गई ऑटो

दरअसल, सोमवार की दोपहर बालूमाथ से ऑटो पर सवार होकर महिलाएं और लड़कियां मुरपा की ओर जा रही थी. इसी दौरान अचानक ऑटो अनियंत्रित होकर हाइवा से टकराकर पलट गई. इस घटना में ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य किया और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी.

जानकारी देते हुए चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. आलिशा टोप्पो (Etv bharat)

चार लोगों की स्थिति नाजुक

घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी अमित कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल बालूमाथ अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अलीशा टोप्पो ने सभी घायलों का इलाज किया. इनमें चार लोगों की स्थिति अत्यंत नाजुक रहने के कारण प्राथमिक इलाज के बाद मुस्तरी खातून, रेखा देवी, किरण देवी और मधु देवी को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है.

दुर्घटनाग्रस्त वाहन जब्त: थाना प्रभारी

इस संबंध में डॉ. आलीशा ने बताया कि घायलों में 7 से 8 लोगों का तो इलाज बालूमाथ में ही किया जा रहा है लेकिन चार लोगों की स्थिति अत्यंत नाजुक रहने के कारण उन्हें रांची रेफर करना पड़ा. इधर इस संबंध में थाना प्रभारी अमित कुमार रविदास ने बताया कि दुर्घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया गया है.

सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से हो रही है दुर्घटना

बता दें कि लातेहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में वाहनों के अनियंत्रित परिचालन के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है. बालूमाथ थाना क्षेत्र में तो शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब कोई ना कोई दुर्घटना ना हो. हालांकि दुर्घटना पर पूरी तरह अंकुश लगाने को लेकर पुलिस विभाग और परिवहन विभाग द्वारा काफी सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है.

ओवरलोडिंग की वजह से बढ़ रही है हादसों की संख्या

नियम का उल्लंघन करने वाले और अनियंत्रित रूप से गाड़ी चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई भी की जा रही है. इसके बावजूद दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है. ऑटो चालक द्वारा थोड़े से मुनाफे के लिए ओवरलोडिंग कर लेते हैं.

ये भी पढ़ें- गिरिडीह में कार और सवारी गाड़ी में भीषण टक्कर, स्कूली छात्रा समेत दो की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

धनबाद में ऑटो-ट्रेलर की भीषण टक्कर, मौके पर महिला की मौत, 6 घायल

मौत की घाटी का क्या है रहस्य, क्यों हो रही है दनुआ घाटी लाल, जानें प्रशासन का क्या है प्लान

TAGGED:

MANY INJURED IN ROAD ACCIDENT
HORRIFIC ROAD ACCIDENT IN LATEHAR
लातेहार में भीषण सड़क हादसा
सड़क हादसे में कई लोग घायल
ROAD ACCIDENT IN LATEHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.