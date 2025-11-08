ETV Bharat / state

गोपालगंज में 5 लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया चाकू, हालत नाजुक

गोपालगंज में इंस्टाग्राम पर पोस्ट के चलते दो परिवार एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए. एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारा.

gopalganj crime
इंस्टाग्राम पर पोस्ट को लेकर खूनी जंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोपालगंज: जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के उचकागांव ब्लॉक के पास उस वक्त खूनी संघर्ष छिड़ गया, जब इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ. दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक-दूसरे पर चाकूबाजी की. इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर चाकू मारा. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

गोपालगंज में झड़प में पांच जख्मी: इस खूनी संघर्ष में चाकू लगने से एक पक्ष से पांच लोग जख्मी हो गए हैं. सभी जख्मी लोगों को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पांचों जख्मी लोगों को गोरखपुर रेफर कर दिया.

घायलों के नाम: फिलहाल सभी घायलों का गोरखपुर में इलाज जारी है. जख्मी लोगों में सुखदेव भगत का 30 वर्षीय बेटा टुनटुन चौरसिया, जितेन्द्र चौरसिया का 16 वर्षीय बेटा सूरज चौरसिया, लालू चौरसिया का 13 वर्षीय बेटा अंकित चौरसिया, 18 वर्षीय सिंटू चौरसिया और इंद्रदेव भगत का 28 वर्षीय बेटा जितेंद्र चौरसिया शामिल हैं.

gopalganj crime
गोपालगंज में खूनी संघर्ष (ETV Bharat)

पूरा मामला: दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात उचकागांव थाना क्षेत्र के उचकागांव में पूर्व के विवाद और इंस्टाग्राम में अपशब्द / अमर्यादित शब्द (गाली गलौज) हुई थी. इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. आपसी बातचीत के बाद दोनों पक्ष के लोग उग्र हो गए और आपस में भिड़ गए.

इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर विवाद: इस दौरान जमकर मारपीट हुई. इस मारपीट में नामजद आरोपियों द्वारा पांच लोगों पर चाकू से वार कर दिया गया. जिसके कारण एक ही परिवार के पांच लोग जख्मी हो गए. इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है.

"इंस्टाग्राम में अपशब्द लिखने के कारण गाली गलौज के बाद मारपीट और दो पक्षों में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें कुल पांच लोग घायल हुए हैं. परिजन द्वारा घायलों को सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है. सूचना मिलते ही मै और थानाध्यक्ष उचकागांव घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के सभी पहलुओं की जांच की. पुलिस मामले में तीन लोगों से पूछताछ कर रही है."- आनंद मोहन गुप्ता, हथुआ एसडीपीओ

ये भी पढ़ें

वोटिंग के दूसरे दिन भोजपुर में पुलिस-ग्रामीणों के बीच झड़प, पथराव में आधा दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त

भागलपुर में मामूली विवाद से भड़की झड़प, पुलिस ने समय रहते संभाला हाल

TAGGED:

GOPALGANJ CLASH
GOPALGANJ NEWS
INSTAGRAM POST
गोपालगंज न्यूज़
GOPALGANJ CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.