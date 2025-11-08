ETV Bharat / state

गोपालगंज में 5 लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर मारा गया चाकू, हालत नाजुक

गोपालगंज: जिले के उचकागांव थाना क्षेत्र के उचकागांव ब्लॉक के पास उस वक्त खूनी संघर्ष छिड़ गया, जब इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद हुआ. दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक-दूसरे पर चाकूबाजी की. इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को दौड़ा-दौड़ा कर चाकू मारा. पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

गोपालगंज में झड़प में पांच जख्मी: इस खूनी संघर्ष में चाकू लगने से एक पक्ष से पांच लोग जख्मी हो गए हैं. सभी जख्मी लोगों को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पांचों जख्मी लोगों को गोरखपुर रेफर कर दिया.

घायलों के नाम: फिलहाल सभी घायलों का गोरखपुर में इलाज जारी है. जख्मी लोगों में सुखदेव भगत का 30 वर्षीय बेटा टुनटुन चौरसिया, जितेन्द्र चौरसिया का 16 वर्षीय बेटा सूरज चौरसिया, लालू चौरसिया का 13 वर्षीय बेटा अंकित चौरसिया, 18 वर्षीय सिंटू चौरसिया और इंद्रदेव भगत का 28 वर्षीय बेटा जितेंद्र चौरसिया शामिल हैं.

पूरा मामला: दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि शुक्रवार की देर रात उचकागांव थाना क्षेत्र के उचकागांव में पूर्व के विवाद और इंस्टाग्राम में अपशब्द / अमर्यादित शब्द (गाली गलौज) हुई थी. इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने हो गए. आपसी बातचीत के बाद दोनों पक्ष के लोग उग्र हो गए और आपस में भिड़ गए.