ETV Bharat / state

बिहार में बच्चों के विवाद ने लिया हिंसक रूप, फायरिंग और पथराव में 6 से ज्यादा घायल, दो दर्जन गिरफ्तार

पटना: राजधानी पटना के मनेर थानाक्षेत्र अंतर्गत खासपुर पंचायत के छितनावा गांव में बच्चों के छोटे से विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. दो पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी कुछ ही देर में उग्र हो गई और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी तथा रोड़ेबाजी शुरू हो गई. पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

आधा घंटे तक गोलीबारी और पत्थरबाजी: बताया जाता है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की ओर से ईंट-पत्थर बरसने लगे. करीब आधे घंटे तक चले इस पथराव और गोलीबारी में महिला-पुरुष समेत दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कई लोगों के सिर फूट गए जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें आईं. पुलिस ने मौके से 4 से 5 राउंड फायरिंग होने की आधिकारिक पुष्टि की है.

मनेर में विवाद में 6 से ज्यादा घायल (ETV Bharat)

दो दर्जन से अधिक गिरफ्तार, हथियार बरामद: पुलिस ने घटनास्थल से दो दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है. मौके से 2 देसी कट्टा, करीब 5 खोखा और एक कारतूस भी बरामद किया गया है. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां कुछ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. पुलिस उपद्रवियों से पूछताछ कर विवाद के मुख्य कारणों और हथियारों के स्रोत का पता लगा रही है.

पुलिस की मौजूदगी में भी जारी रही पत्थरबाजी: घटना की सूचना मिलते ही मनेर थाना की पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. हालांकि उपद्रवियों का दुस्साहस इतना था कि वे पुलिस की मौजूदगी में भी एक-दूसरे पर पत्थरबाजी करते रहे और फायरिंग की. हालत को अनियंत्रित होते देख पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और दो दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया.

क्या कहती है पुलिस: मनेर थानाध्यक्ष रजनीश कुमार ने बताया कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. गांव में तनाव को देखते हुए शांति बहाल करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर अन्य दोषियों की पहचान की जा रही है.