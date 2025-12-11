बिहार में एक बार फिर से IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट
बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है. इसी क्रम में कई आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ. पढ़ें खबर
Published : December 11, 2025 at 7:27 PM IST
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की एक बार फिर से सत्ता संभालने के बाद से लगातार प्रशासनिक बदलाव कर रहे हैं. लगातार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हो रहा है. कई डीएम बदले गए हैं. आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. मंगलवार को कैबिनेट में बनाए गए तीन नए विभागों में भी सचिव की तैनाती की गई है.
उच्च शिक्षा विभाग को पहला सचिव मिला : 2010 बैच के आईएएस अधिकारी और सारण प्रमंडल के आयुक्त राजीव रौशन को उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर तबादला किया गया है. नीतीश सरकार ने अभी हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया है और विभाग में सचिव के पद पर पहली तैनाती की गई है. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.
2005 बैच के आईएएस अधिकारी और मद्य, निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव को निदेशक उच्च शिक्षा विभाग, प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड शिक्षा विभाग के दायित्व और प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.
कौशल किशोर बने रोजगार एवं कौशल विभाग के सचिव : भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारी और दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त कौशल किशोर को युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग का सचिव बनाया गया है. नीतीश कुमार ने इस विभाग का भी हाल ही में गठन किया है.
प्रमंडल आयुक्त का हुआ तबादला : भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारी और मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त अवनीश कुमार सिंह को अगले आदेश तक भागलपुर प्रमंडल का आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारी और भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त हिमांशु कुमार राय को दरभंगा प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है. हिमांशु कुमार राय को अगले आदेश तक तिरहुत प्रमंडल और सारण प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.
रामचंद्र देवरे के जिम्मे सिविल विमानन विभाग : भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी और बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय की विशेष सचिव निलेश रामचंद्र देवरे को सिविल विमानन विभाग में सचिव पद पर तैनाती की गई है. सिविल विमानन विभाग का गठन अभी हाल ही में किया गया है और सचिव पद पर पहली तैनाती की गई है. निलेश देवरे के पास प्रबंध निदेशक बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा. साथ ही देवरे अगले आदेश तक प्रभारी सचिव के रूप में भी सिविल विमानन विभाग का कार्य निष्पादन करेंगे.
नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को स्थानांतरित कर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है. अभय कुमार सिंह अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे.
ये भी पढ़ें :-
बिहार के 13 जिलों के DM बदले गए, देखें पूरी लिस्ट
बिहार के 8 जिलाधिकारी सहित कई IAS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, देखें पूरी लिस्ट