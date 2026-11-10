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बिहार में एक साथ कई IAS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, देखें पूरी लिस्ट

बिहार सचिवालय ( ETV Bharat )

पटना : बिहार सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है. दो को अपर मुख्य सचिव सहित 30 से अधिक आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिला है. जिसमें समस्तीपुर गया और नालंदा के जिलाधिकारी भी शामिल हैं. साथ ही पटना के नगर आयुक्त को भी प्रमोशन मिला है.

संतोष कुमार मल्लऔर पंकज कुमार को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल और गृह विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार को शीर्ष वेतनमान यानी अपर मुख्य सचिव स्तर में प्रोन्नति दी गई है. यह प्रोन्नति पहली जनवरी 2027 या फिर उसके बाद पदग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी.

कई IAS की प्रधान सचिव व सचिव में प्रोन्नति पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को पहली जनवरी 2027 से उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्रधान सचिव में प्रोन्नति दी गई है. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के विशेष सचिव हिमांशु शर्मा को सचिव स्तर पर प्रोन्नति दी गई है. कॉन्फेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल को सचिव स्तर में प्रोन्नत किया गया है. डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे को भी सचिव स्तर में प्रमोशन दिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग के विशेष सचिव उज्जवल कुमार, कटिहार के बंदोबस्त अधिकारी नरेश झा को सचिव के स्तर के ग्रेड में प्रमोशन मिला है. मधेपुरा के बंदोबस्त अधिकारी ब्रजेश कुमार को भी सचिव के ग्रेड में प्रमोशन मिला है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के विशेष सचिव नवीन कुमार को सचिव के ग्रेड में प्रमोशन मिला है. पर्यटन विभाग के विशेष सचिव उदयन मिश्रा को सचिव स्तर के ग्रेड में प्रमोशन मिला है. आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन (ETV Bharat) विशेष सचिव के ग्रेड में बड़ी संख्या में IAS अधिकारियों का प्रमोशन नालंदा की डीएम उदिता सिंह, समस्तीपुर के डीएम रोशन कुशवाहा, गयाजी के डीएम शशांक सुधाकर, पंचायती राज विभाग के अपर सचिव आदित्य प्रकाश, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपर सचिव अमत कुमार पांडेय, पटना नगर निगम के नगर आयुक्त, यशपाल मीणा को प्रमोशन मिला है.