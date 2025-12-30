ETV Bharat / state

बिहार में एक साथ 17 IAS का तबादला, संजीव हंस का टूटा निलंबन, देखें पूरी लिस्ट

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल 2026 से पहले एक बार फिर से एक दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. उन्हें प्रभार सौंप दिया गया है. इसमें कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

संजीव हंस का टूटा निलंबन : अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी संजीव हंस को अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है. वहीं 1995 बैच की आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग विजयलक्ष्मी एन. को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर स्थानांतरित किया गया है. इसके साथ ही वह सचिव, बिहार राज्य योजना परिषद, पटना और परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी.

आईएएस अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)

इसके अलावा के. सेंथिल कुमार (भा.प्र.से., 1996) को प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थ किया गया है. इसके अतिरिक्त वह सचिव, बिहार राज्य योजना परिषद और परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के प्रभार में भी रहेंगे. शीर्षत कपिल अशोक को प्रभारी सचिव के रूप में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के दायित्वों का निष्पादन करने का जिम्मा दिया गया है.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी पंकज कुमार को प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थ किया गया है, जबकि वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे. 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नर्मदेश्वर लाल को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे.