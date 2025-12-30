ETV Bharat / state

बिहार में एक साथ 17 IAS का तबादला, संजीव हंस का टूटा निलंबन, देखें पूरी लिस्ट

बिहार में चुनाव के बाद से अधिकारियों के तबादले का दौर जारी है. मंगलवार को एक साथ 17 आईएएस का ट्रांसफर हुआ. पढ़ें पूरी खबर

आईएएस अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 30, 2025 at 1:06 PM IST

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल 2026 से पहले एक बार फिर से एक दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है. उन्हें प्रभार सौंप दिया गया है. इसमें कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शामिल हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

संजीव हंस का टूटा निलंबन : अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी संजीव हंस को अगले आदेश तक अपर सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है. वहीं 1995 बैच की आईएएस अधिकारी और अपर मुख्य सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग विजयलक्ष्मी एन. को अगले आदेश तक अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर स्थानांतरित किया गया है. इसके साथ ही वह सचिव, बिहार राज्य योजना परिषद, पटना और परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी.

इसके अलावा के. सेंथिल कुमार (भा.प्र.से., 1996) को प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थ किया गया है. इसके अतिरिक्त वह सचिव, बिहार राज्य योजना परिषद और परियोजना निदेशक, बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी के प्रभार में भी रहेंगे. शीर्षत कपिल अशोक को प्रभारी सचिव के रूप में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के दायित्वों का निष्पादन करने का जिम्मा दिया गया है.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 बैच के अधिकारी पंकज कुमार को प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थ किया गया है, जबकि वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे. 1998 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नर्मदेश्वर लाल को प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के पद पर स्थानांतरित किया गया है, जबकि वे जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे.

विनय कुमार (भा.प्र.से., 1999) को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थ किया गया है. प्रेम सिंह मीणा (भा.प्र.से., 2000) को आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पद पर पदस्थ किया गया है. मनीष कुमार (भा.प्र.से., 2005) को आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के पद पर स्थानांतरित किया गया है. पुडकलकट्टी (भा.प्र.से., 2006) अब सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

निलेश रामचंद्र देवरे (भा.प्र.से., 2011) को अगले आदेश तक विशेष सचिव, पर्यटन विभाग के पद पर तैनात किया गया है. इन्हें प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी अमित कुमार पांडेय प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी महेन्द्र कुमार को खेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी आरिफ अहसन को निदेशक, खेल, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

