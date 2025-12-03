ETV Bharat / state

बिहार के 8 जिलाधिकारी सहित कई IAS अधिकारियों का हुआ प्रमोशन, देखें पूरी लिस्ट

अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति : सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2017 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अपर सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गई है. इसमें कई जिला अधिकारी शामिल हैं.

पटना : बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के आईएएस अधिकारियों को भी तोहफा मिला है. उन्हें उच्च ग्रेड में प्रमोशन दिया गया है. बिहार के कई जिलाधिकारियों को भी उच्च ग्रेड में प्रमोशन मिला है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इन IAS की भी मिला प्रमोशन : इसके अलावा संजीव मित्तल (वित्त विभाग के संयुक्त सचिव), योगेश कुमार सागर (निदेशक निःशक्तता समाज कल्याण विभाग), संजय कुमार (ग्रामीण कार्य विभाग के संयुक्त सचिव), श्रीमती रूबी (निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय), कृष्ण कुमार (निदेशक संग्रहालय कला संस्कृति एवं युवा विभाग), संजय कुमार सिंह (संयुक्त सचिव भवन निर्माण विभाग), अभय झा (संयुक्त सचिव ग्रामीण कार्य विभाग) को भी अपर सचिव स्तर में प्रमोशन दिया गया है.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी लिस्ट (ETV Bharat)

केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए IAS को प्रोन्नति : प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव श्रीधर चिरीबोलू को प्रधान सचिव के वेतनमान के स्तर पर प्रमोशन दिया गया है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के कार्यालय में निजी सचिव योगेंद्र सिंह को विशेष सचिव के वेतनमान में प्रमोशन दिया गया है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय में भारतीय विमान पतनन प्राधिकरण के अध्यक्ष विपिन कुमार को शीर्ष वेतनमान में प्रमोशन दिया गया है.

कोसी प्रमंडल सहरसा के आयुक्त राजेश कुमार को उच्च प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति प्रदान की गई है. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मिली प्रोन्नति की अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग ने अलग-अलग निकाला है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में बड़े पैमाने पर IAS अधिकारियों का तबादला, देखें लिस्ट