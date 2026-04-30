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संतकबीरनगर में तेज आंधी से जबरदस्त तबाही, आग की चपेट में आने से 6 झोपड़ियां खाक, कई मवेशी झुलसे

संतकबीरनगर: तेज आंधी के साथ आई तबाही, आग की चपेट में आने से आधा दर्जन झोपड़ियां खाक ( Photo Credit; ETV Bharat )