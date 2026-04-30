संतकबीरनगर में तेज आंधी से जबरदस्त तबाही, आग की चपेट में आने से 6 झोपड़ियां खाक, कई मवेशी झुलसे

संतकबीरनगर में तेज आंधी से जबरदस्त तबाही, आग की चपेट में आने से 6 झोपड़ियां खाक, कई मवेशी झुलसे
इस दर्दनाक हादसे में कई भैंस और बकरियां भी गंभीर रूप से झुलस गई हैं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 9:51 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 10:27 AM IST
संतकबीरनगर: जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौवाताड़ गांव में भीषण आगजनी की घटना सामने आई है, जहां तेज आंधी-तूफान के बीच गांव में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से करीब आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर पूरी तरह राख हो गईं. इस दर्दनाक हादसे में घरों में रखा सारा सामान तो जला ही, साथ ही खूंटे से बंधे कई मवेशी (भैंस और बकरियां) भी आग की लपटों में आकर गंभीर रूप से झुलस गए. स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत और घंटों के प्रयास के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीड़ितों का सब कुछ बर्बाद हो चुका था.
घटना के बाद गांव में तनाव और मातम का माहौल है. ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा खेत में डंठल (पराली) जलाई जा रही थी, जिसकी चिंगारी आंधी के कारण बस्ती तक पहुंच गई और यह भीषण अग्निकांड हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए खलीलाबाद क्षेत्राधिकारी (CO) प्रियम राजशेखर पांडे भारी पुलिस बल के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.
उनके साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही, जो नुकसान का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर रही है. क्षेत्राधिकारी ने ग्रामीणों को शांत कराते हुए आश्वस्त किया कि पूरी पारदर्शिता के साथ नुकसान का आंकड़ा हासिल किया जा रहा है और रिपोर्ट तैयार होते ही सभी प्रभावित परिवारों को शासन की ओर से उचित मुआवजा दिलाया जाएगा. फिलहाल पुलिस-प्रशासन गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आग लगने के कारणों की गहनता से जांच करने में जुटा है.
ये भी पढ़ें- बुलंदशहर खुर्जा तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, 50 हजार रुपए का इनामी था