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Ground report: आमेर के गौरवशाली इतिहास पर मंडराता संकट, संरक्षण दावों और हकीकत में बड़ा फासला

जयपुर: वह शहर जिसकी दीवारों ने सदियों का इतिहास जिया है, जिसकी गलियों में कभी कछवाहा शासकों की विजय गाथाएं गूंजती थीं, आज अपनी ही उपेक्षा पर आंसू बहा रहा है. गुलाबी शहर की शान 'आमेर' केवल उस भव्य किले तक सीमित नहीं है जो पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहता है, बल्कि उसका असली वजूद उन गुमनाम मंदिरों, बावड़ियों और हवेलियों में बसता है जो आज खंडहर होने की कगार पर हैं. कागजों पर 'संरक्षित' होने का ठप्पा तो लग गया, लेकिन धरातल पर संरक्षण की यह बाट जोहती विरासतें दम तोड़ रही हैं, अगर वक्त रहते इन जर्जर होती नींवों को संवारा नहीं गया, तो आमेर का वह सांस्कृतिक गौरव केवल इतिहास की किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगा.

विरासत के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न: राजस्थान की स्थापत्य कला और राजसी वैभव का जीवंत प्रमाण रहा आमेर, आज अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है. गुलाबी शहर की इस ऐतिहासिक कोख से उपजी विरासत आज एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां सरकारी दावों की चमक और जमीनी हकीकत का अंधेरा साफ नजर आता है. आमेर की ऐतिहासिक विरासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां संरक्षण के सरकारी दावे और जमीनी हकीकत के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है. कभी स्थापत्य कला, सांस्कृतिक समृद्धि और राजसी वैभव के प्रतीक रहे यहां के मंदिर, हवेलियां और महल संसाधनों की कमी के कारण बदहाली की ओर बढ़ रहे हैं. शहर की पहचान जिन धरोहरों पर टिकी है, वही आज उपेक्षा का शिकार बन गई हैं.

आमेर के गौरवशाली इतिहास पर मंडराता संकट (ETV Bharat Jaipur)

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कागजी संरक्षण और जमीनी बदहाली: विडंबना यह है कि जिन धरोहरों को कागजों में 'संरक्षित' घोषित कर वाहवाही लूटी गई, धरातल पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. विश्व प्रसिद्ध आमेर किले की चकाचौंध के ठीक नीचे बसा पुराना आमेर शहर उपेक्षा की पराकाष्ठा झेल रहा है. यहां की ऐतिहासिक हवेलियों की नक्काशीदार दीवारें दरक रही हैं, प्राचीन मंदिरों के शिखर पर वनस्पति उग आई है और ऐतिहासिक बावड़ियां कचरे के ढेर में तब्दील हो रही हैं. संरक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ति और फाइलों का पेट भरा जा रहा है, जबकि सदियों पुरानी ये अनमोल संरचनाएं एक-एक कर अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं.

आमेर की ऐतिहासिक विरासत आज जर्जर हालत में (ETV Bharat GFX)

आमेर क्षेत्र में हो रहा विकास: पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र ने बताया कि आमेर महल के अलावा पूरे आमेर क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं. नई पार्किंग, एप्रोच रोड का विकास किया जा रहा है और भारमल की छतरियों का संरक्षण कार्य भी तेजी से जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि यूनेस्को सूची में शामिल जंतर-मंतर के उपकरणों के संरक्षण का काम जल्द शुरू होने वाला है. साथ ही सभी संरक्षित इमारतों में साफ-सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद होने का दावा किया गया.