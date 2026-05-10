Ground report: आमेर के गौरवशाली इतिहास पर मंडराता संकट, संरक्षण दावों और हकीकत में बड़ा फासला
आमेर की ऐतिहासिक विरासत आज जर्जर हालत में है. संरक्षण के दावों के बीच मंदिर, कुंड और हवेलियां उपेक्षा का शिकार बनी हुई हैं.
Published : May 10, 2026 at 6:30 AM IST
जयपुर: वह शहर जिसकी दीवारों ने सदियों का इतिहास जिया है, जिसकी गलियों में कभी कछवाहा शासकों की विजय गाथाएं गूंजती थीं, आज अपनी ही उपेक्षा पर आंसू बहा रहा है. गुलाबी शहर की शान 'आमेर' केवल उस भव्य किले तक सीमित नहीं है जो पर्यटकों की भीड़ से गुलजार रहता है, बल्कि उसका असली वजूद उन गुमनाम मंदिरों, बावड़ियों और हवेलियों में बसता है जो आज खंडहर होने की कगार पर हैं. कागजों पर 'संरक्षित' होने का ठप्पा तो लग गया, लेकिन धरातल पर संरक्षण की यह बाट जोहती विरासतें दम तोड़ रही हैं, अगर वक्त रहते इन जर्जर होती नींवों को संवारा नहीं गया, तो आमेर का वह सांस्कृतिक गौरव केवल इतिहास की किताबों के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगा.
विरासत के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न: राजस्थान की स्थापत्य कला और राजसी वैभव का जीवंत प्रमाण रहा आमेर, आज अपनी पहचान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है. गुलाबी शहर की इस ऐतिहासिक कोख से उपजी विरासत आज एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां सरकारी दावों की चमक और जमीनी हकीकत का अंधेरा साफ नजर आता है. आमेर की ऐतिहासिक विरासत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां संरक्षण के सरकारी दावे और जमीनी हकीकत के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है. कभी स्थापत्य कला, सांस्कृतिक समृद्धि और राजसी वैभव के प्रतीक रहे यहां के मंदिर, हवेलियां और महल संसाधनों की कमी के कारण बदहाली की ओर बढ़ रहे हैं. शहर की पहचान जिन धरोहरों पर टिकी है, वही आज उपेक्षा का शिकार बन गई हैं.
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कागजी संरक्षण और जमीनी बदहाली: विडंबना यह है कि जिन धरोहरों को कागजों में 'संरक्षित' घोषित कर वाहवाही लूटी गई, धरातल पर उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है. विश्व प्रसिद्ध आमेर किले की चकाचौंध के ठीक नीचे बसा पुराना आमेर शहर उपेक्षा की पराकाष्ठा झेल रहा है. यहां की ऐतिहासिक हवेलियों की नक्काशीदार दीवारें दरक रही हैं, प्राचीन मंदिरों के शिखर पर वनस्पति उग आई है और ऐतिहासिक बावड़ियां कचरे के ढेर में तब्दील हो रही हैं. संरक्षण के नाम पर केवल खानापूर्ति और फाइलों का पेट भरा जा रहा है, जबकि सदियों पुरानी ये अनमोल संरचनाएं एक-एक कर अपना मूल स्वरूप खोती जा रही हैं.
आमेर क्षेत्र में हो रहा विकास: पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेंद्र ने बताया कि आमेर महल के अलावा पूरे आमेर क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हो चुके हैं. नई पार्किंग, एप्रोच रोड का विकास किया जा रहा है और भारमल की छतरियों का संरक्षण कार्य भी तेजी से जारी है. उन्होंने यह भी बताया कि यूनेस्को सूची में शामिल जंतर-मंतर के उपकरणों के संरक्षण का काम जल्द शुरू होने वाला है. साथ ही सभी संरक्षित इमारतों में साफ-सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद होने का दावा किया गया.
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केस स्टडी- आमेर क्षेत्र की धरोहरें: साफ-सफाई के दावों के विपरीत ईटीवी भारत की टीम ने आमेर क्षेत्र के कई संरक्षित स्मारकों की वास्तविक स्थिति देखी. अधिकांश स्थानों पर सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली. कुंड और प्राचीन जल संरचनाएं कचरे से भरी पड़ी हैं. इससे न सिर्फ धरोहरों की सुंदरता प्रभावित हो रही है, बल्कि आने वाले पर्यटकों के अनुभव पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है.
कागज़ों में संरक्षण, जमीनी हकीकत कुछ और: सरकारी दस्तावेजों में आमेर की अनेक ऐतिहासिक इमारतें संरक्षित श्रेणी में दर्ज हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है. इन स्थलों पर नमी, दरारें, टूट-फूट, झाड़ियों का घना फैलाव और संरचनात्मक कमजोरी साफ दिखाई दे रही है. नियमित रखरखाव न होने के कारण कई स्मारकों की मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं.
सीमित बजट, जरूरत बड़ी: धरोहर संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा कम बजट और लंबी टेंडर प्रक्रिया है. कई परियोजनाएं महीनों तक फाइलों में अटकी रहती हैं. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार इन इमारतों का संरक्षण सामान्य मरम्मत नहीं है. इसमें पारंपरिक तकनीक, प्रशिक्षित कारीगर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है, जो सीमित संसाधनों में मुश्किल से संभव हो पाता है.
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काम जारी, योजनाएं प्रगति पर: आमेर के सुपरिटेंडेंट राकेश छोलक ने बताया कि आमेर महल को यूनेस्को गाइडलाइंस के अनुसार संरक्षित किया जा रहा है. लाइम प्लास्टर, आराइश, दड़ की फर्श और खमीरा जैसी पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है. शीश महल में 32 लाख रुपये और मानसिंह महल में 1.61 करोड़ रुपये की लागत से काम चल रहा है. भित्ति चित्र संरक्षण के लिए आईजीएनसीए के साथ 2 करोड़ रुपये का समझौता हो चुका है. पूरे आमेर कस्बे के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट की योजना भी तैयार की गई है.
विशेषज्ञों की चेतावनी: इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत चेताते हैं कि संरक्षण केवल मरम्मत नहीं, बल्कि निरंतर प्रक्रिया है. पारंपरिक और आधुनिक तरीकों के संतुलन के बिना प्रयास अधूरे रहेंगे, अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो कई महत्वपूर्ण धरोहरें हमेशा के लिए लुप्त हो सकती हैं. आमेर की विरासत पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि शहर की आत्मा है. इसे बचाने के लिए जवाबदेही तय करना जरूरी है.
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